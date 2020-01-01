أبيدال يكذب إدارة برشلونة: تقدمت باستقالتي ولم تتم إقالتي

جدل جديد..

نشر إريك أبيدال، المدير الرياضي السابق لبرشلونة، رسالة إلى جماهير النادي الكتالوني بعد رحيله عن منصبه يعتذر فيها عن فشله ثم أثار جدلًا كبيرًا بإعلانه أنه من استقال ولم تتم إقالته.

وكانت إدارة برشلونة قد أعلنت منذ أيام إقالة أبيدال من منصبه في ثاني خطوات الثورة التي يقوم بها الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو بعد زلزال الخسارة بثمانية أهداف من بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

الخطوة الأولى كانت إقالة كيكي سيتيين والتي صاحبها إعلان رونالد كومان مدربًا للبلوجرانا، بينما أعلن بعدها عن تعيين رامون بلانز كخليفة لأبيدال في منصب المدير الرياضي.

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أبيدال بدوره كتب على إنستجرام مساء الخميس "أريد الاستفادة من هذه السطورة لأقول وداعًا لكم جميعًا، أفعل ذلك من أعماق امتناني لأنني شاركت النادي مرحلتين مهمتين من حياتي، الأولى كلاعب والأخرى كمدير رياضي".

كما أضاف "يتضمن هذا الوداع الثاني عامين حاولت فيهما العمل جاهدًا على تحسين برشلونة، موسمان مكثفان أنهيتهما باختياري، على الرغم من تثبيتي في منصبي يوم الإثنين من قبل مجلس الإدارة، لكنني استقلت يوم الثلاثاء".

"في العامين الماضيين حاولت إجراء تعديلات ظننت أنها مهمة جدًا لمستقبل الفريق الأول، رغم اقتناعي وإصراري لكنني لم أنجح، لهذا السبب أعتقد أن الوقت قان حان لإنهاء علاقتي مع النادي"

وأتم "أريد أن أسجل أنني تقدمت باستقالتي من منصبي. وضع النادي اليوم معقد، لكن ليس لديّ أي شك في أنني أتمنى من صميم قلبي أن نتخطى هذه الفترة وأن تعود النجاحات في أقرب وقت لأن هذا ما يستحقه النادي العظيم".

يذكر أن بارتوميو قد أعلن عن تغيير شامل آخر في قائمة الفريق برحيل بعض النجوم الكبار، مما يُشار إليه أنه قد يكون سببًا في تدهور العلاقة مع أبيدال مؤخرًا.