رسميًا .. برشلونة يكشف هوية خليفة أبيدال في منصب المدير الرياضي

برشلونة يواصل إعادة تشكيل الهيكلة الجديدة

أعلن برشلونة رسميًا عن خليفة إريك أبيدال في منصب المدير الرياضي للنادي، والذي سيكون رامون بلانز، الذي شغل منصب نائب المدير الرياضي من قبل.

وكان بلانز هو نائب المدير الرياضي المقال إريك أبيدال، والذي تم التضحية به عقب أزمات برشلونة المتلاحقة وآخرها الخروج المهين من دوري الأبطال.

وأعلن نادي برشلونة بشكل رسمي مساء أمس عن إقالة إريك أبيدال لاعبه السابق والقائم بأعمال المدير الرياضي في النادي بعد إقالتهم لكيكي سيتيين المدير الفني.

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وجاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي عقب الاجتماع بين بارتوميو وبين النجم الفرنسي السابق، وجه من خلاله الشكر لأبيدال، وأكد خلاله على امتنان الجميع على الفترة التي أمضاها في صفوف برشلونة.

وفي أعقاب ذلك، أعلن برشلونة رسميًا عن تعيين المدير الفني رونالد كومان كمدرب جديد لبرشلونة، بعد دقائق من الكشف عن هوية المدير الرياضي الجديد.

ومن المتوقع أن تستمر مرحلة إعادة الهيكلة في الأيام المقبلة على مستوى الإدارة واللاعبين وفقًا للثورة التي يعدها بارتوميو بعد أزمات النادي الأخيرة.

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يذكر أن برشلونة قد خرج من دوري أبطال أوروبا بفضيحة كبرى هزت كيان النادي وزادت من أزماته وعدم استقراره في الفترة الأخيرة.