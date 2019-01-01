أبيدال: ميسي في محادثات من أجل تجديد عقده

أبيدال يطمئن جماهير برشلونة على مستقبل ليونيل ميسي

أكد إيريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يجري محادثات في الوقت الحالي من أجل تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

وكان الحديث عن ميسي ومستقبله قد زاد في الفترة الأخيرة خاصة مع التخبطات التي حدثت في برشلونة وعدم تلبية رغبته بعودة النجم البرازيلي نيمار.

ومع تصريحات رئيس النادي بارتوميو التي أكدت بقاء ميسي لسنوات مقبلة مع الفريق الكتالوني، جاء التأكيد من المدير الرياضي وبشكل أكثر دقة في الحديث عن التفاصيل.

وقال أبيدال في تصريحات نقلتها الموندو ديبورتيفو: "في الوقت الحالي هناك حديث بالقعل بين الإدارة وبين ميسي، لا أعرف هل سنتوصل إلى اتفاق قريب أم لا لأن هذا الأمر بيد اللاعب نفسه"

وأضاف: "موعد الإعلان الرسمي عن التجديد؟ لا أعرف كما قلت، سيتم الإعلان عن ذلك حين يتم بشكل رسمي، ولكن بالنسبة لي فأنا متفائل"

وتابع: "الجميع يعرف من هو ميسي وماذا يمثل له برشلونة، لذلك لا قلق، الأمور ستأخذ بعض الوقت فقط، ولكن كل شيء على ما يرام"

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يذكر أن ليونيل ميسي قد أتم 15 عامًا مع الفريق الأول لنادي برشلونة، حيث احتفل بالذكرى الخامسة عشر لظهوره الأول مع الفريق الشهر الماضي.