أبيدال: إما أن نجلب مهاجمًا جيدًا أو لا نجري تعاقدات

خاطرنا ولكن كُلي ثقة..

يؤمن إيريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة، أن فلسفة البرسا في سوق الانتقالات قد اختلفت بسبب التعلم من أخطاء الماضي، مما أدى إلى عدم التعاقد مع مهاجم صريح خلال يناير الماضي.

اسم البرسا ارتبط بضم أحد الثنائي رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا أو بيير أوباميانج مهاجم أرسنال لخلافة لويس سواريز المُصاب والمنتهي موسمه، غير أن المفاوضات مع الثنائي قد فشلت في النهائي.

أبيدال في حوار صحفي تحدث عن الأمر بقوله "أفترض أننا خاطرنا بوجود قائمة لاعبين صغيرة وعدم التعاقد مع مهاجم صريح، ولكن مهلًا، أنا أثق في الفريق الحالي وفي المدرب، نحن نقوم بعمل رائع على المدى القصير والمتوسط والطويل.".

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"الآن نحن نتخذ قرارًا على المدى القصير، هناك بعض الفروق الدقيقة التي تأتي في لحظات التفاوض وتؤثر على سير الأمور، ولكنني أتحمل القرار تمامًا."

كما أضاف "كان رأيي أن نُحضر لاعبًا جيدًا أو لا نقوم بتعاقدات من الأساس، في السوق لم تتواجد كثير الخيارات وكان هناك بعض الأسماء لا يمكنها مغادرة أنديتها على أي حال من الأحوال الآن.".

"هناك أندية يمكن أن تفتح أبوابها وأندية أخرى لا، بعض اللاعبين أرادوا الانضمام إلينا، ولكن الأمر هنا يتعلق بأنديتهم وهذا هو جزء من المخاطرة في هذه اللعبة."

وأتم قائلًا "يمكنك دائمًا انتقاد القرارات، لا توجد معاناة في ذلك بالنسبة لي، كُنّا نعيش وضعًا فيه إصابات كثيرة وامتلكنا كارليس بيريز وفاتي وهما موهوبان، لدينا الآن أيضًا ريكي وكولادو، سيسعادنا كثيرًا في المرحلة المقبلة.".

يذكر أن برشلونة يأتي ثانيًا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، بينما سيُلاقي نابولي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من شهر فبراير الحالي.