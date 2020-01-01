أبو تريكة يكشف الحقائق: صلاح غير سعيد وأخبرني السبب، وليفربول يُفكر ببيعه

الأهلي تُوج باللقب بفوزه على الزمالك

أكد محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي أن محمد صلاح نجم هجوم ليفربول ليس سعيدًا حاليًا، لكنه رفض كشف السبب خلف ذلك واصفًا إياه بالسر.

المحلل المصري في قنوات بي إن سبورتس كان قد قال أمس أنه يشعر بعدم سعادة صلاح مع الريدز ولعدة أسباب خاصة بوضعه هناك، لكنه أشار اليوم إلى أنه تحدث مع اللاعب وأكد له تلك المشاعر وأخبره بالسبب، رافضًا الإفصاح عنه.

أبو تريكة أضاف "تحدثت مع صلاح وهو ليس سعيدًا بالفعل، يشعر بالضيق لسبب ما، وقد أخبرني عنه لكنه سر لا أستطيع الكشف عنه، لقد أوصل لي رسالة بأنه يُدرك تمامًا ما الذي يفعله، والأهم أن شعوره بالضيق لا يؤثر أبدًا على مستواه".

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أضاف حول إمكانية رحيله بنهاية الموسم "أعتقد أن ليفربول يُفكر حاليًا ببيع صلاح في نهاية الموسم للاستفادة من قيمة الصفقة، لكن تلك مجرد وجهة نظر خاصة بي".

تابع "صلاح شخص ذكي جدًا، تربطني به علاقة أخوة وصداقة لكني لا أتدخل أبدًا في قراراته. المؤكد بالنسبة لي أن صلاح لو حقق أرقامه وإنجازاته تلك مع ريال مدريد أو برشلونة كان سيتوج بالكرة الذهبية، حديثه عن الفريقين خلال حوار مع صحيفة آس الإسبانية طبيعي جدًا".