إنها تقترب .. ريال مدريد يبدأ التواصل مع ممثلي محمد صلاح

صلاح إلى ريال مدريد؟

كشفت الديفينسا سنترال الإسبانية أن ريال مدريد قد بدأ بالفعل التواصل مع ممثلي محمد صلاح من أجل مناقشة انضمام النجم المصري ولاعب ليفربول إلى الفريق الملكي.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية حديث لمحمد صلاح، تحدث خلالها عن مستقبله وعن يورجن كلوب، ولم يغلق الباب فيها أمام احتمالية رحيله إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وحسب الديفينسا سنترال، تمكن شخص مقرب من النجم الدولي المصري من تأكيد أن ريال مدريد على اتصال وثيق مع الوكيل الخاص باللاعب، لذلك هناك اهتمام بالتعاقد معه.

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في الواقع، صلاح لديه انفتاج على فكرة التوقيع لريال مدريد، لقد كان واضحًا جدًا بشأن تفضيلاته في الوقت الحالي أنها في ليفربول فقط، ولكنه سينهي الموسم ومستقبله على المحك.

هو نفسه أكد أن كل شيء سيعتمد على ما يقرره الفريق الإنجليزي بخصوصه، لكن فكرته هي الدفاع عن ألوان ريال مدريد في تجربته القادمة.

قبل عدة أشهر، أسقط رامي عباس وكيل أعماله فرضة أن ريال مدريد قد قدم بالفعل عرضًا لضمه، ولكن في الوقت الحالي تبدو الأمور قريبة من الحدوث بالفعل في المستقبل القريب.

صلاح: مستقبلي في يد ليفربول وكلوب أحبطني لهذا السبب

جدير بالذكر أن صلاح كان قد حقق دوري أبطال أوروبا مرة وحيدة في مسيرته الكروية حتى الآن كانت في 2019 على حساب توتنهام وسجل الهدف الأول في اللقاء من ركلة جزاء.