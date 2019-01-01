فيديو - رسالة من أبو تريكة إلى مشجع الرجاء المغربي المصاب بالسرطان

أمير القلوب يصف فيديو جمهور الرجاء تحت منزل "سيمو" بالمشرف

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم يفت على محمد أبو تريكة؛ نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، لافتة إنسانية كدعم المشجع المغربي المدعو "سيمو"، والذي أصيب مؤخرًا بمرض السرطان.

سيمو أحد مشجعي الرجاء المغربي، الذي اعتادوا على حضور مباريات إلا أنه غاب عن المدرجات مؤخرًا، لتأثر صحته بالمرض.

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وحرص جمهور الأخضر في أواخر الشهر الماضي على الذهاب لمنزل المشجع، والهتاف له "الله يشفيك"، لحثه على مقاومة المرض.

بينما جاءت رسالة تريكة له: "أتمنى لك الشفاء العاجل وأن تكون في أفضل الحال، وأن يلهمك الله الصبر، لا تستسلم، رأيت فيديو جمهور الرجاء الذي يدعمك، شيء مشرف"

وأضاف: "ليس هم وحدهم من يساندونك، اعتقد أن كل جمهور الكرة في العالم العربي يساندك ويتمنى لك الشفاء، ونتمنى رؤيتك قريبًا في المدرجات تساند فريقك".

أمير القلوب محمد ابو تريكه يدعم

المشجع الرجاوى " السيمو "

فى صراعه مع مرض السرطان 😍 pic.twitter.com/ft289LMi97 — Darsh🇪🇬 El said 🇪🇭 (@D_a_r_S_H_) October 5, 2019

يذكر أن الرجاء نجح مؤخرًا في التأهل لدور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية، بالفوز أمام هلال القدس الفلسطيني بثلاثية نظيفة.

وأوقعت قرعة دور الـ16 النسور في مواجهة الوداد المغربي، على أن يتحدد موعد المباراة لاحقًا.