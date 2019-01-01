أبو تريكة: صلاح أصبح مهووسًا بتسجيل الأهداف

أبو تريكة يتحدث عن بعض النقاط التي أثرت على مستوى محمد صلاخ مع ليفربول

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تحدث محلل قنوان بي إن سبورتس وأسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة عن السبب في ظهور محمد صلاح بمستوى أقل من المنتظر منه وتذبذب أدائه من مباراة لأخرى.

وكان محمد صلاح قد قدم مباراة أقل من المتوسطة أمام ليستر سيتي اليوم، في المباراة التي فاز بها ليفربول على ضيفه بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول أداء صلاح، قال محمد أبو تريكة عقب المباراة إن محمد صلاح بات يعتمد على سرعته وقوته البدنية أكثر من اعتماده على عقله وتفكيره في كل لعبة وكل لقطة يستلم فيها الكرة.

وأضاف: "صلاح في حاجة لأن يراجع نفسه قليلًا وأن يعتمد على العقل أكثر من الاعتماد على السرعة واللياقة البدنية، لقد تغيرت طريقة لعبه مؤخرًا خاصة فيما يتعلق بلعبه حول منطقة الجزاء"

وتابع: "صلاح أصبح مهووسًا بتسجيل الأهداف، في كل كرة يفكر فقط في الاختراق والمرور من المدافع باستخدام سرعته، وهذا لا يمكن أن يحدث في كل المباريات وكل اللقطات التي يستلم فيها الكرة.

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يذكر أن صلاح قد خرج مصابًا من المباراة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، في لقطة أقلقت المدرب يورجن كلوب كثيرًا وكذلك جماهير ليفربول خوفًا من أن تطول فترة غيابه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 5, 2019