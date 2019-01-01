قبل مواجهة أوراوا .. أبرز أهازيج وأغاني جماهير الهلال السعودي

لا خلاف على قيمة جماهير الهلال التي تُمثل قوة كبيرة لفريقها في مواجهة الخصوم

تشتهر بعض الأندية العربية بأهازيج جماهيرها العاشقة، والتي ابتكرت أغان وأناشيد استقتها من تراثها أو من فيض حبها لأنديتها التي تربت وكبرت على أمجادها محليًا وقاريًا.

وبالتأكيد لا خلاف على قيمة جماهير الهلال التي تُمثل قوة كبيرة لفريقها في مواجهة الخصوم، حيث تمتلك جماهير الزعيم أهازيج وأناشيد تُميزها عن غيرها من المشجعين سواء محليًا أو عربيًا.

الهلال الذي يستعد لاستقبال فريق أوراوا ريدز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وهو ما يضع على جماهير الزعيم حملاً كبيرًا من أجل مساعدة فريقها في هذه المواجهة.

واكتسب الهلال شعبية كبيرة في وسط كرة القدم الآسيوية بفضل النجاحات المتتالية التي يحققها الفريق وزعامته للأندية على مستوى قارة آسيا وهو ما ثبت بعد أن حجز مكانه في المركز الأول على آسيا في ترتيب الأندية.

وتمتلك جماهير وصيف الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي العديد من الأهازيج التي اشتهرت بها طوال تاريخها.

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وتغني جماهير "الأزرق" لفريقها أغنية "الموج الأزرق جاكم"، إذ يهزون أرجاء ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية، الرياض، بغنائهم "الموج الأزرق جاكم.. الموج الأزرق... كلن يهاب خطاكم... والخصم يغرق"، حسب تعبير الجماهير الهلالية.

ويبقى النشيد الرسمي للهلال :

"زعيم عشقناه منذ القدم شعار علم .. يا هلال .. وفخرا حصدناه منذ القدم شعار علم .. يا هلال .. هوووووووووووووووووووووو .. يا هلال .. هذا الهلال زعيم الأمم محبوب البشر .. يا هلال .. ونادي القرن هلال هشم زعيم الأمم .. يا هلال .. هوووووووووووووووووووووووووووووووو .. يا هلال .. ومجد بنيناه فوق القمم بعالي الهمم .. يا هلال .. هلال هلال هلال ببطل .. ونادي القرن .. يا هلال".

ومن ضمن أشهر الأناشيد أغنية : "ألعب وفنك طرب لعب جمال وعجب الخصم منك تعب أزرق يا عشق الذهب أزرق يا عشق الذهب لعبك يدوي الجريح والخصم منك صريح يبكي وهذا الصحيح أزرق يا عشق الذهب أزرق يا عشق الذهب أزرق يا فخر البلد من صغرنا نعشقك طول العمر نتبعك أزرق يا عشق الذب".

كما أن تشجيع اللاعبين بأهزوجة "اوووووووووه يا هلالي .. اووووووووووووه يلا هلالي"، هي الأشهر للجماهير في الشرق الأوسط.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز أهازيج جماهير الهلال السعودي ..

في السماء عالي

" فوق السماء عالي .. يا محقق آمالي .. في قلبي يا غالي .. يا العز يا هلالي، سحر قلوب الناس .. فوق القمم نبراس .. أزرق وفوق الرأس .. يا العز يا هلالي".

لازم تفوزوا

"هز الملعب طول وعرض .. أنت زعيم نصف الأرض .. والله بحبك .. ياهلالي .. لازم تفوزا .. ياهلالي .. تلعب وتطرب اصل الفن .. وتفوز وتعطي علقه ترن .. ملكي وغالي .. ياهلالي".

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أهزوجة سامي الجابر

"اشتقنا يا سامي لطلاتك .. الله يمسي عليك بخير .. اشتقنا يا سامي .. يا سامي .. ارجع يا سامي .. يا سامي .. اسطورة يا سامي .. يا سامي .. نحبك يا سامي .. يا سامي".

لعبك دندنه

"لعبه لعبه دندنه .. كل الخصوم ما تهمنا .. لعبه لعبه دندنه .. الله يخلي رجالنا .. لعبه لعبه دندنه .. وشرفونا أبطالنا .. لعبه لعبه دندنه .. واللي يعاند الحوت ياويلو".

الله الله هلالي

"الله الله هلالي .. الله الله هلالي .. الملكية بتبقي .. من بغاها ما يلقى .. الله الله هلالي .. الله الله هلالي .. أنت دايم نبع الفن .. أنت والله نمبر ون .. يا حبيبي يا غالي .. الله الله هلالي .. واحشتنا في فنونك .. يا هلال من يلومك .. دايم أنت في بالي .. الله الله هلالي .. فرحتي فيك تكبر .. والغلا ما تغير .. افتخر يا الهلالي".

جمهورك يناديك

"هلالي هلالي .. جمهورك الليلة يناديك .. هلالي هلالي .. جمهورك الليلة يناديك .. عشانـك عطانا .. جينا نغني ونجتمع فيك .. هلالي هلالي .. جمهورك الليلة يناديك .. هلالي يا غالي .. العب عسى ربي يخليك .. هلالي هلالي .. جمهورك الليلة يناديك .. يا ربي يا ربي .. اكتب لنا الفرحة اليوم .. هلالي هلالي .. جمهورك الليلة يناديك".م

تتحدانا تتعب

"تتحدانا تتعب .. تتحدانا تتعب .. بدري عليه ما يفوز .. سلام الله على الابطال .. قولوا للنصر قولوا .. تتحدانا تتعب .. تتحدانا تتعب .. لون البحر يا هلال .. مثل القمر في العال .. قولوا للنصر قولوا .. تتحدانا تتعب".

خلي روحك رياضية .. والنقاط هلالية

"خلي روحك رياضية .. والسعادة هلالية .. النقاط هلالية .. خلي روحك رياضية .. لا تعاند ولا تشاغب .. الهلال فايز فايز .. وانت يا خصمي خاسر .. خلي روحك رياضية".