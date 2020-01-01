أبراهام: أردت تسجيل هاتريك في بيرنلي

تامي أبراهام لاعب فريق تشيلسي يؤكد على سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام بيرنلي.

أعرب اللاعب الشاب تامي أبراهام مهاجم تشيلسي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه مساء الأمس أمام نظيره بيرنلي في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أبراهام وأكد خلالها أن الفريق قدم مباراة طيبة للغاية وكان يستطيع تسجيل المزيد من الأهداف خلالها.

أعرب وقال أبراهام: "كنا نعلم أننا لا نقدم أفضل المستويات على ملعبنا ووسط جماهيرنا لذلك كان علينا أن نصحح الأمور في الفترة الماضية".

لامبارد سعيد بالأداء ويعلق على مستقبل لاعب تشيلسي الشاب

وأضاف: "بعد العودة من الهزيمة أمام أرسنال والتعادل أمام برايتون كنا نعلم أنه علينا أن نقدم مستويات طيبة على ملعبنا من أجل جماهير الفريق".

وأكمل: "كما رأيتم لقد جعلنا من أنفسنا نلعب كرة القدم التي نحبها واستمتعنا بالمباراة وقدمنا أداءً جيدًا للغاية كما صنعنا الفرص وتحركنا بطريقة جيدة".

وأنهى تصريحاته: "الجميع في تلك المباراة أراد أن يسجل الأهداف، انا بشكل شخصي شعرت أنني يجب أن أسجل ثلاثية، لقد كانت مباراة جيدة لكن لا يزال أمامنا الكثير".

جدير بالذكر أن فريق تشيلسي كان قد حقق الفوز في مباراة الأمس أمام بيرنلي بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب ستامفورد بريدج.