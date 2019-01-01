آنييلي يُسافر إلى باكو لحسم ملف ساري

الرئيس يُريد تعيين ساري مدربًا ليوفنتوس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفاد موقع توتوميركاتوويب أن أندريا آنييلي رئيس يوفنتوس سيُسافر إلى مدينة باكو في أذربيجان بهدف حسم ملف المدرب الجديد للفريق.

وارتبط يوفنتوس بعدد من المدربين بعد إعلان انفصاله عن ماسيميليانو أليجري، أبرزهم مورينيو وجوارديولا وبوتشيتينو بجانب ساري المدير الفني لتشيلسي.

وأفاد الموقع أن آنييلي يُريد متابعة ساري وطريقة إعداده للمباريات عن قُرب قبل تعيينه مدربًا لليوفنتوس، إذ يستعد المدرب لقيادة فريقه الإنجليزي لمواجهة آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي يوم غدٍ الأربعاء.

وأضاف الموقع الإيطالي أن الرئيس يريد العودة إلى تورينو باتفاق مع المدرب على كافة بنود العقد.

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صحيفة لاستامبا من جانبها أوضحت أن آنييلي سيجتمع مع مارينا جرانوفسكايا المدير العام لتشيلسي بعد 24 ساعة للاتفاق على انتقال ساري لبطل إيطاليا.

يُذكر أن ساري حقق نجاحًا ملفتًا مع نابولي حين قاده في السنوات الثلاثة السابقة لعمله مع تشيلسي، ورغم أنه أنهى موسمه الأول في إنجلترا في المركز الثالث في البريميرليج ووصل لنهائي الدوري الأوروبي وقد يُتوج به، إلا أنه سيرحل بسبب عدم رضا الإدارة والجماهير عن أسلوب لعبه.