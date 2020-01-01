آرون رامزي يوضح الفارق بين الدوري الإنجليزي والإيطالي

لاعب يوفنتوس معجب أكثر بالدوري الإيطالي

أوضح آرون رامزي، لاعب يوفنتوس الحالي، وأرسنال السابق الفرق بين الدوري الإنجليزي والإيطالي.

وانضم رامزي إلى كتيبة السيدة العجوز، مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أرسنال الموسم الماضي.

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وقال اللاعب الويلزي في تصريحات صحفية، مع شبكة سكاي سبورت: "الصيف الماضي، يوفنتوس كان يريدون التعاقد معي بأي ثمن".

وواصل: "نريد الفوز بكل شيء ممكن هذا الموسم، نسعى للفوز بدوري أبطال أوروبا، ولكن من قبله سنعمل بجهد للفوز بالدوري، لأن تلك البطولة هي ما تمنحك القوة اللازمة لمواجهة الفرق الأخرى".

وحول الفارق بين السيري آ، والبريميرليج قال صاحب الـ 29 عاماً: "الدوري الإيطالي، أفضل من الناحية التكتيكية، الكثير من الفرق تلعب بعمق دفاعي كبير وعليك العمل لفك هذا التكتل بطرق مختلفة".

وأكمل: "هناك مساحات أكبر في الدوري الإنجليزي، ولكني معجب بالدوري الإيطالي من الناحية الفنية".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أنا سعيد لأن ألعب في فريق كبير، أبذل قصارى جهدي لصالح الفريق، أتمنى أن نحقق الكثير من الألقاب هذا الموسم".

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ويحتل يوفنتوس حالياً المركز الثاني من جدول الدوري الإيطالي، برصيد 45 نقطة وبفارق الأهداف عن إنتر المتصدر.

جدير بالذكر أن رامزي شارك مع البيانكونيري هذا الموسم في 14 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالهم هدفين.