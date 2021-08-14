آرسنال يعزز فرص ريال مدريد في ضم مبابي

آرسنال الإنجليزي سيكون له دور شبه حاسم في عملية تعاقد ريال مدريد مع مبابي.

لا يزال مستقبل كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مجهولًا قبل أسابيع قليلة على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

باريس سان جيرمان يحاول جاهدًا أن ينجح في تمديد عقد مبابي مع الفريق، والذي ينتهي في يونيو 2022، وسط ضغط من ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع اللاعب.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية تؤكد أن ريال مدريد يمتلك مبلغًا قدره 122 مليون يورو سيعرضها على باريس سان جيرمان في محاولة وحيدة للتعاقد مع مبابي.

وتشير الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد مستعد لرفع هذا المبلغ إلى 150 مليون يورو، لكن ذلك سيعتمد فقط على رحيل بعض اللاعبين عن صفوفه، وإنعاش خزينته بالمزيد من السيولة.

وتشير الصحف الإنجليزية إلى أن نادي آرسنال مهتم بالحصول على خدمات النرويجي مارتين أوديجارد من ريال مدريد، ويبد النادي اللندني استعدادًا لدفع 50 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الذي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا في ملعب الإمارات.

وتدعم هذه المعلومات التقرير الذي نشرته شبكة "كادينا سير" الإسبانية يوم الخميس الماضي، والتي أفادت بأن النادي الملكي مستعد لتقديم عرض للتعاقد مع مبابي، لن يتجاوز بأي حال 150 مليون يورو.

والآن، سيتعين على ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أن يقرر ما إذا كان سيقبل عرض ريال مدريد، أو يرفض ويحاول إقناع مبابي بالتجديد على مدار موسم 2021-2022، وإلا فإن اللاعب سينتقل إلى النادي الملكي بالمجان في الصيف المقبل.

ويأمل ريال مدريد أن يتمكن من التخلص من عدد من لاعبيه خلال الأيام المتبقية في سوق الانتقالات، فإلى جانب أوديجارد ينتظر النادي الملكي وصول عروض إلى كل من لوكا يوفيتش وماريانو دياز، حيث أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد رغبته في عدم الاعتماد عليهما خلال الموسم الجديد.

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