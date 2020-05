آرسنال يبتكر طريقة غريبة للاحتفال بذكرى اللاهزيمة

قرر نادي آرسنال الإنجليزي، الاحتفال بذكرى الفوز بلقب الدوري لموسم 2003/2004 بدون أي هزيمة على طريقته الخاصة.

المدفعجية حققوا الإنجاز التاريخي غير المسبوق في مثل هذا اليوم 15 مايو 2004، باقتناص الدرع الذهبي للدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه الأسبق أرسين فينجر.

حساب آرسنال الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي، احتفل بهذه المناسبة بصورة مبتكرة، حيث قام بحذف حرف الـ"L" الذي يشير للهزيمة من اسمه بالكامل.

A full 38-game Premier League season. No losses.



Never done before. Never done since. pic.twitter.com/yzSSnJHN2A