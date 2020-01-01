آرسنال يبتكر طريقة غريبة للاحتفال بذكرى اللاهزيمة

احتفال فريد من نوعه للمدفعجية

قرر نادي آرسنال الإنجليزي، الاحتفال بذكرى الفوز بلقب الدوري لموسم 2003/2004 بدون أي هزيمة على طريقته الخاصة.

المدفعجية حققوا الإنجاز التاريخي غير المسبوق في مثل هذا اليوم 15 مايو 2004، باقتناص الدرع الذهبي للدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه الأسبق أرسين فينجر.

حساب آرسنال الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي، احتفل بهذه المناسبة بصورة مبتكرة، حيث قام بحذف حرف الـ"L" الذي يشير للهزيمة من اسمه بالكامل.

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A full 38-game Premier League season. No losses.



Never done before. Never done since. pic.twitter.com/yzSSnJHN2A — Arsena (@ ) May 15, 2020

واكتفى بوضع مصطلح "Arsena" فقط، كما حذف أي وجود لحرف الـ"L" من العبارة التعريفية للحساب على تويتر.

وقام الحساب بنشر العديد من الصور الخاصة بهذا الإنجاز، من منصة التتويج بالبطولة، وكذلك الحافلة التي تجولت في شوارع العاصمة الإنجليزية لندن للاحتفال مع الجماهير.

وكان آرسنال قد جمع 90 نقطة بعد 38 جولة من دوري 2003/2004، حيث فاز 26 مرة وخرج بـ12 تعادل على مدار البطولة.

الفريق اللندني فشل في الفوز بالبريميرليج منذ هذه المرة، كما فشلت العديد من الفرق في تكرار إنجاز اللاهزيمة، رغم الاقتراب الشديد منه، وكان آخرها ليفربول الذي تحطمت أحلامه هذا الموسم بالهزيمة من واتفورد بثلاثية نظيفة.