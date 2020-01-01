أخبار برشلونة: برشلونة يفكر جديًا في محمد صلاح وأومتيتي يتحدث عن مستقبله

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار انتقالات اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020

صفقة جديدة يتمناها برشلونة (محمد صلاح)

رونالد كومان جعل محمد صلاح هدفه الأول في صفقات برشلونة ، حسبما أفادت إكسبريس.

يقترح أن يواجه ليفربول في معركة لاختطاف نجمه، الذي سجل ثلاثية ضد ليدز يوم السبت.

لطالما ارتبط النادي الكتالوني بضم ساديو ماني، لكنهم حولوا انتباههم الآن إلى زميله الملك المصري.

لماذا تم تأجيل المباراة الأولى لبرشلونة وريال مدريد

لن يشارك ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الأولى من المباريات بسبب إنهاء موسميهما في وقت متأخر.

شارك الفريقان في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، حيث خرج النادي الملكي من دور الـ16 بينما وصل برشلونة إلى دور الثمانية.

يبدأ النادي الكتالوني أول مبارياته في الليجا ضد فياريال يوم الأحد 27 سبتمبر في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

برشلونة يفكر في استعارة لاعب آرسنال

يقال إن ظهير آرسنال هيكتور بيليرين ينظر إليه كخيار إعارة من قبل برشلونة ، يُنظر إلى الظهير الأيمن الإسباني كخيار محتمل لحل مشكلة الظهير الأيمن للبلوجرانا.

حاليًا لا يبدو أن النادي الكتالوني ينظر إلى نيلسون سيميدو على أنه الحل لهذه المشكلة.

تابع برشلونة إجراءات بيليرين، وهذه المرة قد يكون على سبيل الإعارة.

لا يستطيع النادي الآن في ظل الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا تحمل تكلفة بيليرين عند تقييمه البالغ 30 مليون يورو، لذا فإن استعارته لموسم مع إمكانية الشراء حتى تتحسن الأوضاع المالية للنادي الكتالوني.

مسلسل الرحيل عن برشلونة لا ينتهي

أرتورو فيدال على بعد خطوة واحدة من أن يصبح لاعبًا في إنتر ، وفقًا لما ذكره جيانلوكا دي مارزيو.

يُزعم أن المفاوضات على وشك الانتهاء بعد أن دخل النادي الإيطالي في المناقشات المتعلقة بإلغاء عقد فيدال في برشلونة .

وكيل أومتيتي يتحدث عن مستقبل اللاعب في برشلونة

تحدث شقيق ووكيل صامويل أومتيتي يانيك عن مستقبل اللاعب الفرنسي في النادي وسط تكهنات بأن برشلونة حريص على التخلص من المدافع.

اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قد انخفض حتى الآن في ترتيب مدافعي الكامب نو بحيث يبدو الآن أنه فائض عن المتطلبات.

مشاكل الإصابة المستمرة هي السبب الرئيسي للوضع الحالي لأومتيتي، وقد أوضح يانيك أومتيتي أنه من الممكن أن يرحل قلب الدفاع عن النادي الكتالوني.