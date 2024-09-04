خطأ إداري والآسيوي يرد .. تطورات مثيرة في معركة "الجوهرة المشعة" بين الأهلي والاتحاد

تعرف على آخر تطورات أزمة الأهلي والاتحاد

تطورت أزمة ملعب "الجوهرة المشعة" بين الأهلي والاتحاد مجددًا، بعد تمسك الناديين بحقهما باللعب فيه، حيث يرتبط الأول بمواجهة في دوري أبطال آسيا النخبة ضد بيرسبوليس، بينما يُريد الثاني خوض مباراته ضد الوحدة بدوري روشن عليه دون أي تعديل!

وانتشر خبر خلال الساعات القليلة الماضية، يُفيد بأن مباراة الأهلي الآسيوية ستقام يوم 16 سبتمبر، بينما سيكون قبلها بيوم مباراة الاتحاد ضد الوحدة، وتحدى لؤي مشعبي رئيس العميد الجميع وأكد أن المباراة ستقام على الجوهرة دون تغيير.

وكشفت صحيفة "عكاظ" عن أن هناك خطأ في الإجراءات الإدارية من الأهلي، سيتسبب في حرمان الفريق حتى الآن من خوض مباراته الأولى بدوري الأبطال ضد بيرسبوليس على ملعب الجوهرة، حيث تأخر النادي في استكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي يُحاول خلال الوقت الحالي، لتلافي الخطأ وخوض مباراة بيرسبوليس على ملعب الجوهرة بشكل طبيعي يوم 16 سبتمبر.

من جانبه، كشف الإعلامي المقرب من البيت الأهلاوي وليد سعيد، عبر حسابه على منصة "إكس" عن أن إدارة الأهلي برئاسة خالد العيسى، ترفض خوض مباراة بيرسبوليس على أي ملعب آخر غير ملعب الجوهرة.

وأضاف سعيد أن الاتحاد الآسيوي أعلن من قبل عن خوض مباراة الأهلي ضد بيرسبوليس بافتتاح مشوار الراقي بالبطولة القارية، على ملعب الجوهرة المشعة.