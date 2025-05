ดิอาซ, มิลิเตานำทัพ: 10 นักเตะค่าตัวแพงสุดที่ ปอร์โต้ ขายออก

ปอร์โต้ คือหนึ่งในทีมที่ทำกำไรจากตลาดนักเตะมากที่สุดของยุโรป แต่ใครคือ 10 แข้งค่าตัวแพงสุดที่พวกเขาขายออก

ปอร์โต้ คือหนึ่งในทีมที่ประสบความสำเร็จมากสุดของโปรตุเกสและมีชื่อเสียงในฐานะทีมที่ขัดเกลาฝีเท้าให้นักเตะหลายคนจนก้าวไปเป็นนักเตะชื่อดังของวงการ

นักเตะอย่าง หลุยส์ ดิอาซ, เอแดร์ มิลิเตา, ราดาเมล ฟัลเกา และ ฮาเมส โรดรีเกวซ ล้วนแต่เคยผ่านการค้าอข้งกับยอดทีมแห่งโปรตุเกสมาแล้วทั้งสิ้น

นอกจากนี้ ปอร์โต้ ยังเป็นทีมที่ทำกำไรมหาศาลจากตลาดนักเตะ ในแตละฤดูกาลพวกเขามีรายรับเท่าไหร่นับตั้งแต่เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และใครคือ 10 อันดับนักเตะค่าตัวแพงสุดที่พวกเขาขายออกไป เรารวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว

ฤดูกาล นักเตะขายออกแพงสุด ค่าตัว (ยูโร) รายรับรวม (ยูโร) 2022-23 วิตินญา 41.5 ล้าน 86 ล้าน 2021-22 หลุยส์ ดิอาซ 47 ล้าน 72.25 ล้าน 2020-21 ฟาบิโอ ซิลวา 40 ล้าน 76.15ล้าน 2019-20 เอแดร์ มิลิเตา 50 ล้าน 88 ล้าน 2018-19 ริคาร์โด้ เปร์ไรรา 22 ล้าน 72.55 ล้าน 2017-18 อังเดร ซิลวา 38 ล้าน 70.20 ล้าน 2016-17 ไมคอน 5.75 ล้าน 15.06 ล้าน 2015-16 แจ็คสัน มาร์ติเนซ 35 ล้าน 140.65 ล้าน 2014-15 เอเลียควิม ม็องกาลา 45 ล้าน 95.96 ล้าน 2013-14 ฮาเมส โรดริเกวซ 45 ล้าน 81.42 ล้าน 2012-13 ฮัล์ค 40 ล้าน 73.84 ล้าน 2011-12 รามาเดล ฟัลเกา 40 ล้าน 46.80 ล้าน 2010-11 บรูโน อัลเวส 22 ล้าน 38.78 ล้าน 2009-10 ลิซานโดร โลเปซ 24 ล้าน 72.80 ล้าน 2008-09 ริคาร์โด้ กวาเรสมา 24.6 ล้าน 55 ล้าน 2007-08 แอนเดอร์สัน 31.5 ล้าน 71.35 ล้าน 2006-07 ดิเอโก้ 6 ล้าน 10.83 ล้าน 2005-06 มานิเช 16 ล้าน 48.80 ล้าน 2004-05 ริคาร์โด้ คาร์วัลโญ 30 ล้าน 95.25 ล้าน 2003-04 เฮลเดอร์ ปอสติก้า 9 ล้าน 10 ล้าน 2002-03 จอร์จ อันดราเด้ 13 ล้าน 18.20 ล้าน 2001-02 เอสเกวร์ดินญา 3 ล้าน 3 ล้าน 2000-01 ยาร์เดล 17 ล้าน 17.05 ล้าน รวม 1.36 พันล้าน

*All figures are taken from Transfermarkt unless stated otherwise.

