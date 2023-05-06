Getty/GOAL
คลาสสิคตลอดกาล : 10 อันดับชุดเหย้าในความทรงจำของ ลิเวอร์พูล
10เจอร์ราร์ด & ตอร์เรส - 2008-10
Addidas เป็นผู้ผลิตชุดแข่งของ ลิเวอร์พูล มายาวนาน และนี่คือหนึ่งในผลงานที่ดีสุดของพวกเขา
เสื้อแข่งชุดนี้ถูกใช้ในยุคของ ราฟาเอล เบนิเตซ ที่เกือบประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2008-09
ความทรงจำชัดเจนเมื่อพูดถึงชุดแข่งนี้คือภาพการประสานงานไล่ถล่มแนวรับคู่แข่งของ สตีเวน เจอร์ราร์ด และ เฟร์นานโด ตอร์เรส
9ชุดสามแชมป์ - 2000-02
เมื่อคุณสามารถคว้าสามแชมป์ได้ในฤดูกาลเดียว ชุดแข่งปีดังกล่าวก็จะถูกจดจำไปตลอดกาล
จริงๆแล้ว ชุดแข่งฤดูกาลดังกล่าวถูกวิจารณ์จากแฟนบอลพอสมควรตอนที่เปิดตัว ด้วยสีแดงที่ดูแปลกกว่าปกติ ปกเสื้อที่ดูไม่ลงตัวนัก และตำแหน่งของตราสโมสรที่ไม่เหมาะสม แต่ในทางกลับกัน พวกเขาคว้าแชมป์ลีกคัพ, เอฟเอ คัพ และ ยูฟ่า คัพ ได้ในปีนั้น ทำให้เสื้อชุดนี้กลายเป็นที่นิยมของนักสะสมไปในทันที
8คลาสสิคแห่งยุค70 - 1976-79
เสื้อคอ V เป็นที่นิยมอย่างมากในยุค 70 และเสื้อเหย้าของ ลิเวอร์พูล ก็ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม
หงส์แดงสวมชุดนี้ในการคว้าแชมป์ ยูโรเปี้ยนคัพ สมัยแรก ทีมที่มี เควิน คีแกน, ฟิล นีล และ เทอร์รี แม็คเดอร์ม็อตต์ เป็นตัวชูโรง นี่คือชุดแข่งที่คลาสสิคอย่างแท้จริงของวงการฟุตบอล
7ปาฏิหาริย์ที่อิสตัลบูล - 2004-06
บางครั้งสตอรี่ของชุดแข่งก็มีความหมายมากกว่าความสวยงาม ดังเช่นชุดแข่งนี้ของ ลิเวอร์พูล
นี่คือชุดแข่งที่สวยงามในระดับหนึ่ง แต่ที่ทำให้มันกลายเป็นที่จดจำคือหงส์แดงสวมใส่มันในค่ำคืนปาฏิหาริย์ที่อิสตันบูล ในเกมนัดชิงชนะเลิศที่ยอดเยี่ยมที่สุดเกมหนึ่งในประวัติศาสตร์ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
6ปลอกคอคริกเก็ต - 1995-96
ในยุค 70 เสื้อที่มีดีไซน์คล้ายปลอกคอของชุดคริกเก็ตได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่ง ลิเวอร์พูล นำกลับมาใช้อีกครั้งในช่วงกลางของยุค 90
นี่คือหนึ่งในชุดแข่งที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดของนักสะสม ซึ่งเราจำได้ดีกับการเห็น ร็อบบี้ ฟาวเลอร์ และ สแตน คอลลีมอร์ สวมเสื้อตัวนี้
5Crown Paints คลาสสิค - 1987-88
สำหรับหลายๆคน ลิเวอร์พูล ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือในฤดูกาล 1987-88 และมีชุดแข่งที่เข้ากับสไตล์การเล่นฟุตบอลของพวกเขาอย่างลงตัว
แบรนด์ Crown Paints ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปมงกุฏ สอดคล้องกับการเป็นราชาแห่งเกาะอังกฤษของหงส์แดงในเวลานั้น และเป็นหนึ่งในผลงานที่ดีสุดของ Adidas
4เรียบง่ายแบบลงตัว - 1962-68
บางครั้งความเรียบง่ายก็กลายเป็นความสวยงามที่ลงตัวที่สุด เหมือนชุดแข่งของ ลิเวอร์พูล ในปี 1962-68
ด้วยคอเสื้อแบบกลมและตราสโมสรขนาดใหญ่ ทำให้ดูมีความคลาสสิคอย่างแท้จริง และเป็นเสื้อที่ทีมใส่คว้าแชมป์ลีกเมื่อปี 1964 และคว้าแชมป์เอฟเอ คัพ ครั้งแรกของสโมสรในปีต่อมา
3ชุดสิ้นสุดการรอคอย- 2019-20
ลิเวอร์พูล สิ้นสุดการรอคอย 30 ปี สำหรับการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดอีกครั้ง และนี่คือชุดเหย้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุค 80
นอกจากนี้พวกเขายังสวมชุดแข่งนี้ในการคว้าแชมป์สโมสรโลกครั้งแรกด้วย
2เรโทร Candy - 1989-91
เสื้อแข่งในช่วงปลายยุค 80 ยังคงความคลาสสิคมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแฟน ลิเวอร์พูล ทั่วโลก ต่างต้องการมีเสื้อตัวนี้ไว้ในครอบครอง
หนึ่งในสิ่งที่ทำให้เสื้อตัวนี้ดูโดดเด่นคือลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์และแบรนด์ Candy ซึ่งเป็นสปอนเซอร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
1ที่สุดแห่งยุค80 - 1983-85
แถบสีแดงตัดด้วยสีเหลืองและสีขาวนี้ สวมใส่โดย ลิเวอร์พูล เอาชนะ โรมา ในนัดชิงชนะเลิศยูโรเปี้ยนคัพปี 1984 และเป็นแถบสไตล์ย้อนยุคที่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน
เรียบง่าย, สวยงาม และประสบความสำเร็จ คือนิยามของชุดแข่งนี้ ทำให้มันถูกยกให้เป็นชุดที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาลของหงส์แดง
