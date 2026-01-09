สด
ไลฟ์สกอร์
ข่าว
ตารางถ่ายทอดสด
บทความ
เรื่องน่าสนใจ
ทีมในตำนาน
นักเตะที่ถูกลืม
สกู๊ปและบทความ
วิดีโอ
NxGN
ปี 2021
ปี 2020
ปี 2019
ปี 2018
ปี 2017
ปี 2016
ข่าวล่าสุด & โปรไฟล์
Goal 50
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
ข่าวและสกู๊ปพิเศษ
พรีเมียร์ลีก
ข้อมูล
ตาราง
ตารางและผลการแข่งขัน
ข่าว
ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ลิเวอร์พูล
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
เชลซี
อาร์เซนอล
สโมสรอื่นๆ
นักเตะ
บรูโน แฟร์นันด์ส
โมฮัมเหม็ด ซาลาห์
เควิน เดอ บรอยน์
เออร์ลิง ฮาลันด์
ไทยลีก
ข้อมูล
ตาราง
ตารางและผลการแข่งขัน
ข่าว
ทีม
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
เมืองทอง ยูไนเต็ด
เชียงราย ยูไนเต็ด
การท่าเรือ เอฟซี
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
สโมสรอื่นๆ
นักเตะ
ธีรศิลป์ แดงดา
ชนาธิป สรงกระสินธ์
ธีราทร บุญมาทัน
สารัช อยู่เย็น
แชมเปี้ยนส์ลีก
ข้อมูล
ตาราง
ตารางและผลการแข่งขัน
ข่าว
ทีม
เรอัล มาดริด
บาร์เซโลนา
ยูเวนตุส
บาเยิร์น มิวนิค
เปแอสเช
สโมสรอื่นๆ
นักเตะ
คีลิยัน เอ็มบัปเป้
เออร์ลิง ฮาลันด์
อื่นๆ
ลาลีกา
ตาราง
ตารางและผลการแข่งขัน
ข่าว
เรอัล มาดริด
บาร์เซโลนา
แอตเลติโก มาดริด
โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้
บุนเดสลีกา
ตาราง
ตารางและผลการแข่งขัน
ข่าว
บาเยิร์น มิวนิค
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
เซเรีย อา
ตาราง
ตารางและผลการแข่งขัน
ข่าว
ยูเวนตุส
อินเตอร์ มิลาน
เอซี มิลาน
โรเมลู ลูกากู
ลีกเอิง
ตาราง
ตารางและผลการแข่งขัน
ข่าว
เปแอสเช
คีลิยัน เอ็มบัปเป้
ตลาดนักเตะ
GOALSTUDIO
Mornar