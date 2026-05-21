Kifisia FC

Kifisia FC ภาพรวม

GFX Erling Haaland Thomas Tuchel

Tuchel 'terkejut' dengan komentar Haaland soal Inggris

Thomas Tuchel mengaku terkejut dengan pernyataan Erling Haaland menjelang pertandingan perempat final Piala Dunia antara Inggris dan Norwegia. Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa timnya mampu menghadapi ekspektasi yang semakin tinggi, setelah sang penyerang berusaha mengalihkan seluruh tekanan ke tim Three Lions dengan secara terbuka meremehkan peluang timnya sendiri.

T. TuchelE. Haaland
Queens Park Rangers v Leicester City - Sky Bet Championship

Man City berhasil mengalahkan Arsenal dalam perburuan pemain sayap Leicester berusia 17 tahun

Manchester City telah menyelesaikan proses perekrutan pemain sayap berbakat Jeremy Monga dari Leicester City melalui transfer senilai hingga £10 juta. Klub asal Manchester tersebut berhasil menghalangi upaya Arsenal yang sudah cukup jauh dalam memburu talenta berusia 17 tahun tersebut, yang kini telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun untuk bergabung dengan skuad senior di Etihad Stadium.

TransfersJ. Monga
nasri

Samir Nasri ditahan polisi selama 10 jam dalam rangka penyelidikan kasus perdagangan narkoba

Mantan gelandang Arsenal dan Manchester City, Samir Nasri, telah ditahan oleh kepolisian Prancis selama sekitar 10 jam sebagai bagian dari penyelidikan hukum besar-besaran terkait pencucian uang terorganisir, menurut laporan-laporan di Prancis. Pakar sepak bola berusia 39 tahun itu diperiksa oleh penyidik keuangan di Paris terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan yang terkait dengan perdagangan narkoba internasional.

S. NasriArsenal
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July 2026
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ตารางคะแนน

Super League crestSuper League

ิีPosทีมPWDLFA+/-PTSฟอร์ม
1Atromitos crestAtromitos361210144942746
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2Kifisia FC crestKifisia FC36914134051-1141
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4Asteras Tripolis crestAsteras Tripolis36812163649-1336
W
D
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4Panetolikos crestPanetolikos3699183551-1636
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5AE Larissa crestAE Larissa36515163456-2230
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