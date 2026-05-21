Kifisia FC ภาพรวม

Samir Nasri ditahan polisi selama 10 jam dalam rangka penyelidikan kasus perdagangan narkoba
Mantan gelandang Arsenal dan Manchester City, Samir Nasri, telah ditahan oleh kepolisian Prancis selama sekitar 10 jam sebagai bagian dari penyelidikan hukum besar-besaran terkait pencucian uang terorganisir, menurut laporan-laporan di Prancis. Pakar sepak bola berusia 39 tahun itu diperiksa oleh penyidik keuangan di Paris terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan yang terkait dengan perdagangan narkoba internasional.