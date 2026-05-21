Kifisia FC ภาพรวม

Tuchel 'terkejut' dengan komentar Haaland soal Inggris

Thomas Tuchel mengaku terkejut dengan pernyataan Erling Haaland menjelang pertandingan perempat final Piala Dunia antara Inggris dan Norwegia. Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa timnya mampu menghadapi ekspektasi yang semakin tinggi, setelah sang penyerang berusaha mengalihkan seluruh tekanan ke tim Three Lions dengan secara terbuka meremehkan peluang timnya sendiri.