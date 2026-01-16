YOYO CLUB TH : รวมพลคนลีกล่างที่ “เชียร์ขึ้น-เชียร์ลง แต่ไม่เคยเชียร์คนเดียว”

ในโลกฟุตบอลอังกฤษ มีสโมสรจำนวนไม่น้อยที่ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ พวกเขาไม่ใช่ทีมลุ้นแชมป์ ไม่ได้มีนักเตะซูเปอร์สตาร์ ไม่ได้ถูกพูดถึงทุกสัปดาห์ในหน้าหนังสือพิมพ์ แต่กลับมีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งที่ยังยืนอยู่ตรงนั้นเสมอ ไม่ว่าจะอยู่พรีเมียร์ลีกหรือเดอะ แชมเปี้ยนชิพ
สโมสรเหล่านี้ถูกเรียกกันติดปากว่า “ทีมโยโย่” ทีมที่ขึ้น ๆ ลง ๆ ระหว่างลีกสูงสุดกับลีกรอง และจากชีวิตแบบนั้นเอง ที่ทำให้เกิดกลุ่มแฟนบอลชื่อว่า YOYO CLUB ขึ้นมา
YOYO CLUB ถูกก่อตั้งขึ้นโดย "เปา" วีระพล สูติพันธ์วิหาร แฟนบอลของทีมอิปสวิช ทาวน์ ทีมที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในลีกล่างของฟุตบอลอังกฤษ และแทบไม่มีพื้นที่บนสื่อหลักในบ้านเราเลย
เขาจึงพยายามจะสร้างกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่ง เพราะเชื่อว่ายังมีแฟนบอลของสโมสรเล็ก ๆ อีกมากมายหลายทีม ที่ต้องเชียร์กันอยู่เงียบ ๆ อยู่กันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้ได้มีพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวพูดคุยกันบนสื่อโซเชียลมีเดีย หรือแม้กระทั่งการจัดกิจกรรมนัดเจอ พูดคุย ดูฟุตบอลด้วยกัน … ซึ่งสิ่งเหล่านี้แทบไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย
"ผมเริ่มจากการเชียร์ทีมอิปสวิช ทาวน์ ที่ตอนนั้นเลื่อนชั้นขึ้นมาในพรีเมียร์ลีก ช่วงปี 2000 จุดเริ่มต้นคือการยิงประตูชัยของ มาร์คัส สจ๊วร์ต ในแอนฟิลด์ ที่ทำให้อิปสวิชบุกชนะลิเวอร์พูล 1-0 นาทีนั้นผมรู้สึกว่านี่แหละมันคือความสนุก และความหมายในการเชียร์ทีมฟุตบอลทีมเล็ก ๆ แบบนี้"
"ผมเข้าใจและรู้ดีว่าการเชียร์ฟุตบอลเป็นเรื่องความชอบของแต่ละคน การเชียร์ทีมใหญ่คุณอาจจะสนุกที่ได้ลุ้นแชมป์ทุก ๆ ปี และอาจจะเอาชนะคู่แข่งจนชินไปแล้ว"
"แต่กับทีมเล็ก ๆ แบบพวกเรา มันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างออกไป เรามีความสุข และดีใจสุดเหวี่ยงเพียงแค่ชัยชนะนัดเดียว … ซึ่งกว่าจะชนะได้สักนัด บางทีเราก็ต้องรอนานมาก ๆ จุดนี้แหละที่ผมเชื่อว่ามันเป็นเสน่ห์ที่หาไม่ได้จากทีมไหน มันมีความเท่ในแบบของมันเองด้วย" คุณเปา กล่าวเริ่ม
ยิ่งนานวันผ่านไป เปาก็ยิ่งลงลึกกับทีมอิปสวิชมากขึ้นเรื่อย ๆ และเติบโตขึ้นมากับการเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมม้าขาว และในขณะเดียวกัน ฟุตบอลก็ได้นำพาเขาไปรู้จักเพื่อน ๆ อีกหลายคน ที่มีความชอบในการเชียร์ทีมเล็ก ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกระแสหลักเหมือนกัน จนวันหนึ่งเขาก็พบว่า จริง ๆ แล้วแฟนบอลกลุ่มนี้มีอยู่มาก กระจายไปอยู่กับหลาย ๆ สโมสร เพียงแต่ด้วยความที่เล่นในลีกล่าง ความสนใจจากสื่อกระแสหลักน้อย พวกเขาจึงไม่ค่อยได้ปรากฏบนหน้าสื่อ ให้ทุกคนได้รับรู้ว่ามีกลุ่มแฟนคลับสโมสรเล็ก ๆ ในลีกอังกฤษมากมายในประเทศไทย
ดังนั้นเพื่อให้เหล่าแฟนบอลของทีมเล็ก ๆ เหล่านี้ได้เจอกัน ได้มีกิจกรรมสนุก ๆ และได้รู้จักกันไว้ จึงเป็นแนวคิดแรกที่ทำให้เขาก่อตั้งกลุ่มที่ชื่อ YOYO CLUB ขึ้นมา โดยคำว่า YOYO (โยโย่) นั้น เป็นวลีที่ในอังกฤษใช้เรียกทีมระดับล่างที่ขึ้น ๆ ลง ๆ ระหว่างพรีเมียร์ลีกกับเดอะ แชมเปี้ยนชิพ ซึ่งทีมเหล่านี้มีหลายทีม อาทิ เวสต์บรอมวิชฯ นอริช โคเวนทรี หรือ เลสเตอร์ ซิตี้ เป็นต้น
"จริง ๆ แล้วแฟนคลับของสโมสรที่ไม่ได้โด่งดัง หรือเป็นทีมเล็ก ๆ ในประเทศไทยมีเยอะมาก อย่างตัวผมเองอาจจะเริ่มจากกลุ่มแฟนบอลอิปสวิช แต่นานวันเข้าก็ได้รู้จักกับกลุ่มแฟนบอลอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแฟนบอลนอริช, เชฟฯ ยูไนเต็ด, ชาร์ลตัน, เซาธ์แฮมป์ตัน, พอร์ทสมัธ และอีกหลาย ๆ ทีม ซึ่งพอได้รู้จักกับแต่ละกลุ่ม เราก็ได้รู้ว่าแพสชันในการเชียร์ของแต่ละกลุ่มไม่ได้ลดน้อยไปกว่าแฟนบอลกลุ่มอื่น ๆ เลย"
"ผมและเพื่อน ๆ พี่ ๆ จึงได้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มที่ชื่อ YOYO CLUB ขึ้นมา โดยใช้กลยุทธ์ในการรวมตัวกลุ่มแอดมินเพจแฟนคลับของสโมสรเหล่านี้ ซึ่งพอทุกคนเริ่มรู้จักกันมากขึ้น ผมก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของหลาย ๆ อย่าง"
"เช่นปกติแล้วเพจแฟนคลับของสโมสรต่าง ๆ ก็จะอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่ได้ไปสุงสิง หรือไปบลัฟ ไปแซว หรือพูดคุยอะไรกัน”
“แต่พอเราตั้งกลุ่ม YOYO CLUB ขึ้นมา ปรากฏว่าทุกคนเริ่มรู้จักกันเป็นวงที่กว้างขึ้น เกิดวัฒนธรรมการเชียร์แบบใหม่ ๆ เรามีการพูดคุย แซวกัน บลัฟกัน มันทำให้บรรยากาศการเชียร์ทีมรักของแต่ละคนสนุกมากขึ้น จากที่เราเคยสนุกอยู่คนเดียว ตอนนี้เราเหมือนได้เจอกับคนที่พูดจาภาษาเดียวกัน และชอบในสิ่งที่คล้าย ๆ กันด้วย"
การเริ่มต้นสนิทสนมกันในโลกอินเทอร์เน็ต ได้นำพาบรรยากาศใหม่ ๆ และทำให้เปากล้าฝันขึ้นไปอีกสเต็ป ในเมื่อพวกเรารู้จักกันแล้ว ทำไมพวกเราถึงไม่ออกมาเจอกันในโลกแห่งความจริงบ้าง ? เพราะโดยปกติแล้วการรวมกลุ่มเชียร์ฟุตบอลในไทย มักจะเกิดขึ้นในแมตช์ใหญ่ ๆ ของทีม BIG6 เป็นส่วนมาก … และในฤดูกาล 2025-26 นี้ ที่ฟุตบอลเดอะ แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ มีช่องทางการถ่ายทอดสดผ่าน Monomax กลุ่ม YOYO CLUB จึงตัดสินใจออกมาเจอกัน และจัดกิจกรรมดูฟุตบอลด้วยกัน ซึ่งผลตอบรับที่เกิดขึ้นกลายเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมแบบสุด ๆ
"มันก็ยากอยู่นะที่ร้านอาหารหรือร้านกิน-ดื่มร้านไหนจะเปิดฟุตบอลเดอะ แชมเปี้ยนชิพให้ลูกค้าดู หากเวลาไปชนกับเกมของทีมใหญ่ ๆ เตะ … แต่เราก็พยายามเลือกเกมที่โปรแกรมเหมาะ ๆ เวลาไม่ชนกับบอลใหญ่ และลองจัดกิจกรรมร่วมเชียร์บอลด้วยกันดู เราถึงได้รู้ว่าเออ บรรยากาศแบบนี้แหละที่ทำให้กลุ่มของเรารู้จักกัน และได้สนุกกับการดูทีมรักเพิ่มขึ้น" เปา กล่าว
"เราเคยจัดดูบอลเกมระหว่าง เซาธ์แฮมป์ตัน กับ นอริช ซึ่งสนุกมาก ทุกคนออกมารวมตัวมากกว่าที่คิด แล้วบรรยากาศการพูดคุยกัน คือสิ่งที่ทำให้เราอยากจะเดินหน้าต่อไป เพราะเหมือนเราได้สร้างพื้นที่ให้แฟนบอลทีมเหล่านี้ ได้หาโอกาสออกมาเจอกัน ได้เชียร์ด้วยกัน เฮด้วยกัน ซึ่งดีมากจริง ๆ"
"เราพยายามหาช่องว่างของโปรแกรมถ่ายทอดสดที่เหมาะ ๆ อยู่ตลอด ถึงตอนนี้ก็มีหลายเกมที่จัดไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น นอริช vs อิปสวิช, เลสเตอร์ ซิตี้ กับ แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส ซึ่งแฟนบอลทุกทีมน่ารักมาก ให้ความร่วมมือดีมาก มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังมาถูกทาง และพยายามจะทำให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นบ่อย ๆ"
แม้ว่ากิจกรรมเหล่านี้จะสร้างความสุขให้กับคอบอลลีกล่าง ทว่าสำหรับเปาและทีมงาน YOYO CLUB พวกเขาเชื่อว่ากลุ่ม ๆ นี้จะสามารถเติบโตขึ้นได้อีกในอนาคต เพียงแต่ตอนนี้ทุก ๆ อย่างจะค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป และถ้าอะไรหลายอย่างลงตัว และเป็นไปได้ด้วยดี แผนการในอนาคตของพวกเขา ก็กล้าที่จะฝันใหญ่ เพื่อสร้างพื้นที่ชุมชนนี้ให้ใหญ่ขึ้น และสร้างที่รวมตัวของคนที่มีความรัก ความชอบ และหลงใหลในสโมสรเล็ก ๆ ที่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่สำหรับแฟน ๆ มากกว่าที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน
"จริง ๆ นี่คือโปรเจกต์ที่เราฝันใหญ่ไว้มาก ๆ แต่เราจะไม่มองอะไรเกินตัว เราจะค่อย ๆ ทำไปแบบมีแบบแผน ในอนาคตถ้าเป็นไปได้ ก็อยากจะมีร้านหรือสถานที่ดูฟุตบอลสำหรับทีมเล็ก ๆ โดยเฉพาะ เพราะเรารู้ดีว่า การจะหาที่ดูบอลของทีมเหล่านี้นั้นไม่ง่ายเลย เพราะกระแสของทีมเหล่านี้ยากจะสู้กับทีมใหญ่ ๆ ที่มีแฟนบอลเยอะกว่าได้"
"สุดท้ายนี้ พวกเราอยากให้บทสัมภาษณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้น และจุดประกายแฟนบอลของอีกหลาย ๆ ทีมให้แสดงตัวตนออกมา แม้จะเป็นกลุ่มที่เล็ก หรือทีมที่เล็กแค่ไหน “
แต่ถ้าคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของ YOYO CLUB แล้ว เราเชื่อว่าเราสามารถหาพื้นที่ให้คุณ หรือสนับสนุนกันได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ส่วนสิ่งที่คุณจะได้แน่ ๆ ก็คือคุณจะเชียร์ฟุตบอลสนุก และมีความสุขกับการดูบอลเพิ่มขึ้น พร้อม ๆ กับเพื่อนในกลุ่ม YOYO CLUB อย่างแน่นอน" ตัวแทนกลุ่ม YOYO CLUB กล่าวทิ้งท้าย