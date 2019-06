YNWA! คาริอุสยินดีลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ UCL

โลริส คาริอุส ผู้รักษาประตูลิเวอร์พูล ซึ่งถูกปล่อยให้เบซิคตัสยืมตัวไปใช้งานนาน 2 ฤดูกาล แสดงความยินดีกับต้นสังกัดที่คว้าแชมป์ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก มาครองได้สำเร็จ

มือกาวชาวเยอรมันเป็นส่วนหนึ่งของทีมหงส์แดงที่ไปถึงรอบชิงชนะเลิศรายการดังกล่าวเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ก่อนจะพ่ายแพ้ต่อเรอัล มาดริด ไป 3-1 โดยคาริอุสถูกวิจารณ์อย่างหนักจากความผิดพลาดที่ทำให้ทีมเสียประตูถึงสองครั้งด้วยกัน

อย่างไรก็ดี เขายังไม่ลืมที่จะแสดงความยินดีกับต้นสังกัด ที่คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ ด้วยการเอาชนะท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 2-0 ในปีนี้ ด้วยการทวิตข้อความว่า "ยินดีด้วย ลิเวอร์พูล ดีใจด้วยกับทุกคนที่สโมสร รวมถึงแฟนบอล พวกคุณคู่ควรกับมัน" ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลหงส์แดงเช่นกัน

Congrats, @LFC. Really happy for everyone at the club and fans. You deserved this.