Twitch แบนเนย์มาร์, คาดเพราะหลุดโชว์เบอร์ริชาร์ลิซอน

เนย์มาร์ แนวรุกซูเปอร์สตาร์ของปารีส แซงต์-แชร์กแมง โดนแบนจาก Twitch เว็บไซต์ไลฟ์สตรีมเกมชื่อดังแบบไม่ทราบสาเหตุ แต่คาดว่าเป็นเพราะไปหลุดเปิดเผยเบอร์โทรสํพท์ของ ริชาร์ลิซอน แบบไม่ตั้งใจ

ดาวดังเปแอสเช เผลอตัวหลุดโชว์โทรศัพท์ที่แสดงเบอร์ของเพื่อนร่วมทีมชาติบราซิลออกผ่านไลฟ์ใน Twitch เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จนทำให้มีคนส่งข้อความเข้าไปในเบอร์โทรศัพท์ของ ริชาร์ลิซอน มากถึง 1 หมื่นข้อความ ภายในเวลาเพียงแค่ 5 นาทีเท่านั้น

และจากการที่ช่อง Twitch ของทาง เนย์มาร์ นั้นถูกปิดตัวลงตั้งแต่เมื่อวันจันทร์เมื่อที่ผ่านมา ก็ทำให้คาดว่าจะมีสาเหตุมาจากการไปหลุดโชว์เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งถือว่าเป็นการผิดกฎของ Twitch นั่นเอง

Neymar has been banned on Twitch after one month of streaming...



In that one month on his stream:



📱 He leaked Richarlison’s phone number



😂 Called Sergio Aguero a ‘Son of a bitch’ during Among Us



😱 Jumped out of his chair after his friend creeped up behind him in a mask pic.twitter.com/tFfovdxxX8