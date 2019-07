This is home! อาร์เซนอลเปิดตัวชุดแข่งฤดูกาล 2019/20 (มีคลิป)

อาร์เซนอล เปิดตัวชุดแข่งในฤดูกาลใหม่ 2019/20 ผ่านวิดีโอโปรโมท ร่วมกับทาง Adidas ที่กลับมาเป็นผู้สนับสนุนชุดแข่งในรอบ 25 ปี

ทัพปืนใหญ่ใช้ชุดแข่งของทาง PUMA มาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ก่อนที่สโมสรจะบรรลุข้อตกลงกับทาง Adidas ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาในการมาเป็นผู้สนับสนุนชุดแข่งด้วยสัญญา 5 ปี ซึ่งถือเป็นการกลับมาร่วมงานกันในรอบ 25 ปี

ล่าสุด ทัพปืนใหญ่ ได้เปิดตัวชุดแข่งผ่านวิดีโอโปรโมทแสดงความภาคภูมิใจของสโมสร และความรู้สึกเป็นกันเองของนักเตะกับแฟนบอลในลอนดอน โดยได้นักเตะดาวดังของสโมสรอย่าง เมซุต โอซิล, เซอัด โคลาซินัช, ปิแอร์ เอเมริค-โอบาเมยอง, อเล็กซองดร์ ลากาแซตต์ และ โลร็องต์ กอสเซียลนี เป็นต้นร่วมแสดงร่วมกับนักเตะระดับตำนานอย่าง เอียน ไรท์

โดยดีไซน์ชุดแข่งใหม่ฤดูกาล 2019/20 จะใช้ดีไซน์คลาสสิค โดยยังเน้นสีแดงที่ตัวเสื้อตัดด้วยแขนเสื้อสีขาว พร้อมขลิบที่ปกขอเสื้อดูโดดเด่น ตบท้ายด้วยแทบสามขีดสีขาวอันเป็นเอกลักษณ์ของ อดิดาส บนไหล่ของตัวเสื้อ

This is Arsenal. This is adidas. This is home.@Arsenal 🤝 @adidasfootball



