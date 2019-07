This is Anfield! หงส์คว้ารางวัลเจ้าบ้านยอดเยี่ยม 4 สมัยซ้อน

ลิเวอร์พูล คว้ารางวัลทีมเจ้าบ้านยอดเยี่ยมจากการจัดอันดับของ VisitFootball เป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกัน

ทัพหงส์แดงเป็นเจ้าของรางวัลดังกล่าว 3 ปีที่ผ่านมาติดต่อกัน โดยเป็นการรวบรวมคะแนนของ VisitFootball ที่ประเมินจากกองเชียร์ของทางเจ้าบ้าน การต้อนรับแฟนบอลและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน

ซึ่งผลปรากฎว่า พวกเขายังคงคว้ารางวัลเจ้าบ้านยอดเยี่ยมไปครองเป็นสมัยที่ 4 ซึ่งจะทำให้ชื่อของสนามแอนฟิลด์จะได้รับการจดจำในฐานะสนามที่ต้อนรับแฟนบอลได้อบอุ่นที่สุด

"สนามแอนฟิลด์โด่งดังไปทั่วโลกด้วยบรรยากาศที่หาที่อื่นเปรียบไม่ได้ และจะยิ่งได้รับประสบการณ์ยิ่งกว่านั้นหากเป็นวันที่มีแมตช์การแข่งขัน พวกเราภูมิใจที่ได้รับรางวัลสโมสรที่ต้อนรับแฟนบอลที่ดีที่สุดเป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกัน" ปีเตอร์ มัวร์ ซีอีโอ ลิเวอร์พูล กล่าว

"มันเป็นรางวัลความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมและเป็นเครื่องบ่งบอกให้เห็นถึงการทำงานหนักของสโมสร เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่แฟนบอลจะไม่มีทางลืมเลือน"

ทั้งนี้ มาตรฐานการให้รางวัลของ VisitFootball ได้รับการพัฒนาโดย พรีเมียร์ลีก ที่เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับทางสโมสรต่าง ๆ และ LiveTourism

