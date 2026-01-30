Think Curve - คิดไซด์โค้ง ผนึกกำลัง Big One เปิดตัว Junior Ballers League ลีกบาสเกตบอลเยาวชนมิติใหม่ มุ่งสร้างดาวรุ่งสู่ระดับประเทศ

กรุงเทพมหานคร – Think Curve - คิดไซด์โค้ง สื่อกีฬาออนไลน์ชั้นนำ จับมือกับ Big One (บิ๊กวัน) ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ เปิดตัวโปรเจกต์การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนรายการใหม่ล่าสุด ภายใต้ชื่อ Junior Ballers League หรือ JB League มุ่งเน้นการสร้างเวทีมาตรฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักยัดห่วงรุ่นจิ๋ว พร้อมผลักดันสู่การเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการ
ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันของทั้ง Think Curve และ Big One ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปูพื้นฐานกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชน (Grassroots) โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Alpha ที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความสามารถ จึงมีความตั้งใจที่จะเข้ามาช่วย เพิ่มเวทีการแข่งขัน ที่มีมาตรฐานและการจัดการแบบมืออาชีพรองรับ เพื่อให้น้องๆ เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่
นายกฤติกร ธนมหามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Think Curve - คิดไซด์โค้ง เปิดเผยว่า การจับมือกับ Big One ในครั้งนี้ว่า ”ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยยกระดับวงการบาสเกตบอลไทย โดย JB League จะไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันกีฬา แต่จะเป็น Platform ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันจริง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพในอนาคต“
ด้าน ปวิตรา ทัศวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บิ๊กวัน กรุ๊ป (Big One Group) กล่าวว่า
“ทางบริษัทมีวิสัยทัศน์ และพันธกิจในการเพิ่มโอกาส และคืนกำไรสู่สังคม โดยเฉพาะการให้กับเยาวชนมาตลอด เราเคยได้มีโอกาสร่วมมือกับ Think Curve - คิดไซด์โค้ง ในการเข้าไปรังสรรค์พื้นที่สาธารณะที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่สวยงามและน่าใช้งานมา 4 ปีแล้ว”
“เมื่อได้คุยกันเรื่องการทำลีกบาสเกตบอล เยาวชน ที่เป็นการมอบโอกาสให้กับเด็ก ๆ ที่มีความฝันอีกมากมาย เราจึงตอบตกลงที่จะเข้าร่วมโปรเจคต์นี้ด้วยทันที“ ปวิตรา กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับ Junior Ballers League (JB League) จะเน้นจัดการแข่งขันในกลุ่มอายุสำคัญ คือ รุ่นอายุ 10-11 ปี และ รุ่นอายุ 12-13 ปี ซึ่งถือเป็นช่วงวัยทองของการพัฒนาทักษะ (Skill Development) โดยมีเป้าหมายเฟ้นหาเยาวชนที่มีฝีมือโดดเด่น หรือ The Next Big Thing เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของวงการบาสเกตบอลไทยต่อไป
ขอเชิญชวนผู้ปกครอง สถาบันสอนบาสเกตบอล และโรงเรียนที่สนใจ ส่งทีมเข้าร่วมชิงชัยในรายการ Junior Ballers League เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของวงการบาสเกตบอลเยาวชนไทย
สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัคร กฎกติกา และข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่
Facebook Fanpage: Junior Ballers League Thailand
ลิงก์: https://www.facebook.com/share/1CWHYAagPu/