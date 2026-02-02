Thailand Football Shirt Festival ครั้งที่ 9 มหกรรมเสื้อบอลวินเทจที่แฟนบอลไทยห้ามพลาด

แฟนฟุตบอลและนักสะสมเสื้อฟุตบอลเตรียมตัวให้พร้อม กับมหกรรมความสนุกครั้งใหญ่ Thailand Football Shirt Festival ครั้งที่ 9 งานเสื้อฟุตบอลวินเทจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ประเดิมงานแรกของปี 2569 จัดเต็มตลอด 3 วัน ระหว่างวันที่ 6–8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ โซน M SPACE ชั้น G
ปีนี้มาพร้อมคอนเซ็ปต์พิเศษ “The 90’s” พาแฟนบอลย้อนกลับไปสัมผัสกลิ่นอายและบรรยากาศของเสื้อฟุตบอลยุค 90 ยุคทองของดีไซน์ที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ ความคลาสสิก และความทรงจำอันงดงามของแฟนบอลทั่วโลก
ภายในงานพบกับกิจกรรมไฮไลต์มากมายตลอดทั้ง 3 วัน อาทิ
• ร้านเสื้อฟุตบอลวินเทจและของสะสมชั้นนำของเมืองไทยกว่า 40 ร้าน รวมเสื้อหายาก เสื้อคลาสสิก และของสะสมจากทั่วโลก
• โซนจัดแสดงโชว์เสื้อฟุตบอลคลาสสิกยุค 90 ทั้งจากลีกไทยและสโมสรชั้นนำระดับโลก
• พบปะและใกล้ชิดกับตำนานนักฟุตบอลไทย ศิลปิน และอินฟลูเอนเซอร์สายฟุตบอลชื่อดัง อาทิ ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล, โมส ไททศมิตร, บอ.บู๋, ธีรเทพ วิโนทัย, สรรวัชญ์ เดชมิตร, พลอยสุรี, ปีเตอร์โบ๊ท, เชียร์บอลกับเอิร์น, ก็อต กันเนอร์ส
• กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักสะสมเสื้อฟุตบอล แชร์ความรู้ เทคนิคการดูเสื้อแท้ รุ่นหายาก และเรื่องราวเบื้องหลังเสื้อแต่ละยุค
• กิจกรรมบนเวทีและสิทธิ์ร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมายสำหรับผู้ร่วมงาน
• การประมูลเสื้อฟุตบอลลายเซ็นนักเตะระดับโลก อาทิ สตีเว่น เจอร์ราร์ด และนักเตะชื่อดังอีกหลายคน
พิเศษ! ผู้ที่ช็อปสินค้าภายในงานครบ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่เป็นเสื้อฟุตบอลแท้จากสโมสรชั้นนำในยุโรปฤดูกาลใหม่ พร้อมของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท ตลอดทั้ง 3 วัน
สำหรับน้องๆ หนูๆ เพียงใส่เสื้อฟุตบอลมาร่วมงาน รับทันที ไอศกรีมฟรี พร้อมสิทธิ์ลุ้นรับ โมเดลนักฟุตบอล แจกทุกวัน เพื่อสร้างความทรงจำดีๆ ให้กับแฟนบอลรุ่นใหม่
งานนี้ เปิดให้เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
การเดินทางสะดวกสบาย
• รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลงสถานี บางกะปิ เชื่อมเข้าสู่ศูนย์การค้าได้ทันที
• รถยนต์ส่วนตัว สามารถเข้าศูนย์การค้าได้จากถนนลาดพร้าว รามคำแหง และสะพานข้ามแยกบางกะปิ
ติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวของงาน Thailand Football Shirt Festival ครั้งที่ 9 ได้ที่แฟนเพจ Football Shirt Community of Thailand