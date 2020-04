TAAเข่นวินิซิอุส! สรุปผล FIFA20 #Stayandplay Cup รอบ 16 ทีมวันแรก

สรุปผลการแข่งขัน FIFA20 #Stayandplay Cup รอบ 16 ทีมสุดท้าย วันแรก ก่อนจะทำการแข่งขันอีก 8 ทีมในวันนี้

การแข่งขันเกมฟุตบอล FIFA 20 ในรายการ #Stayandplay Cup ของ EA Sports ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย วันแรก ผลปรากฎว่า เทรนต์ อเล็กซานเดอร์ อาโนลด์ เอาชนะ วินิซิอุส จูเนียร์ ของ เรอัล มาดริด

EA Sports ริเริ่มทัวร์นาเมนต์ #Stayandplay Cup ขึ้นมาโดยเชิญบรรดา 20 ทีมดังร่วมส่งนักเตะเป็นตัวแทนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา

โดยผลในเกมรอบ 16 ทีมสุดท้าย เมื่อวานที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันของ 8 ทีม 4 คู่แรก โดยผลปรากฎว่า

เยสเปอร์ ลินสตรอม ของ บรอนบี้ เอาชนะ เซซาร์ อัซปิลิกวยต้า กัปตันของเชลซี 2-0

จัสติน ไคล์เวิร์ต ของ อาแอส โรมา เอาาชนะ ฆวน เบร์นาต ของ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง 2-0

ฟาบิโอ ซิลวา ของ เอฟซี ปอร์โต้ เอาชนะ แซร์จ ออริเยร์ ของ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 3-2

และคู่ของ เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาโนลด์ ของ ลิเวอร์พูล เอาชนะ วินิซิอุส จูเนียร์ ของ เรอัล มาดริด ไป 4-1

BIG win on a BIG match ⚽️🎮@trentaa98 defeats @realmadrid and takes home the #stayandplay Cup Player of the Day Award! pic.twitter.com/Vkk92rqv75 — EA SPORTS FIFA #stayandplay (@EASPORTSFIFA) April 16, 2020

โดย TAA ยังได้รางวัล Player of the Day ไปครองในวันนี้อีกด้วย ทั้งนี้ โปรแกรมอีก 4 คู่ที่เหลือของรอบ 16 ทีมสุดท้ายจะทำการแข่งขันในวันนี้ สามารถติดตามชมได้ทาง Twitch หลักของ EA Sports FIFA