TAAเข่นวินิซิอุส! สรุปผล FIFA20 #Stayandplay Cup รอบ 16 ทีมวันแรก
การแข่งขันเกมฟุตบอล FIFA 20 ในรายการ #Stayandplay Cup ของ EA Sports ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย วันแรก ผลปรากฎว่า เทรนต์ อเล็กซานเดอร์ อาโนลด์ เอาชนะ วินิซิอุส จูเนียร์ ของ เรอัล มาดริด
EA Sports ริเริ่มทัวร์นาเมนต์ #Stayandplay Cup ขึ้นมาโดยเชิญบรรดา 20 ทีมดังร่วมส่งนักเตะเป็นตัวแทนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา
โดยผลในเกมรอบ 16 ทีมสุดท้าย เมื่อวานที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันของ 8 ทีม 4 คู่แรก โดยผลปรากฎว่า
On to the Quarterfinals!@jobbe2902 (@BrondbyIF)— EA SPORTS FIFA #stayandplay (@EASPORTSFIFA) April 16, 2020
Justin Kluviert (@OfficialASRoma)@Silva49Fabio (@FCPorto)@trentaa98 (@LFC)
Join us tomorrow, April 17 at 5PM UK for day 3⃣ of the #stayandplay Cup!
More details ➡️ https://t.co/0GnGQBVIe0 pic.twitter.com/2rVCiCWNlO
เยสเปอร์ ลินสตรอม ของ บรอนบี้ เอาชนะ เซซาร์ อัซปิลิกวยต้า กัปตันของเชลซี 2-0
จัสติน ไคล์เวิร์ต ของ อาแอส โรมา เอาาชนะ ฆวน เบร์นาต ของ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง 2-0
ฟาบิโอ ซิลวา ของ เอฟซี ปอร์โต้ เอาชนะ แซร์จ ออริเยร์ ของ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 3-2
และคู่ของ เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาโนลด์ ของ ลิเวอร์พูล เอาชนะ วินิซิอุส จูเนียร์ ของ เรอัล มาดริด ไป 4-1
BIG win on a BIG match ⚽️🎮@trentaa98 defeats @realmadrid and takes home the #stayandplay Cup Player of the Day Award! pic.twitter.com/Vkk92rqv75— EA SPORTS FIFA #stayandplay (@EASPORTSFIFA) April 16, 2020
โดย TAA ยังได้รางวัล Player of the Day ไปครองในวันนี้อีกด้วย ทั้งนี้ โปรแกรมอีก 4 คู่ที่เหลือของรอบ 16 ทีมสุดท้ายจะทำการแข่งขันในวันนี้ สามารถติดตามชมได้ทาง Twitch หลักของ EA Sports FIFA
The fixtures tomorrow are going to be cracking 💥— EA SPORTS FIFA #stayandplay (@EASPORTSFIFA) April 16, 2020
Join us at 5PM⏰ UK on Twitch for the Quarterfinals of the #stayandplay Cup
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