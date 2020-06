Swiss Ramble ชี้ดีล "อาร์ตูร์-ปานิช" ทำกำไร 60 ล้านยูโร

Swiss Ramble สื่อสายเจาะลึกข้อมูลธุรกิจฟุตบอล เปิดเผยบทวิเคราะห์ว่า บาร์เซโลนา และ ยูเวนตุส จะทำกำไรได้ทีมละประมาณ 60 ล้านยูโร ในดีลสลับขั้วย้ายตัวระหว่าง อาร์ตูร์ เมโล และ มิราเล็ม ปานิช

ดีลสลับขั้วกองกลางของทั้งสองทีมตกเป็นข่าวว่าจะสำเร็จลุล่วงในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้าแล้ว โดยทาง อาร์ตูร์ คาดว่าจะมีค่าตัวราว 80 ล้านยูโร ขณะที่ ปานิช ค่าตัวจะอยู่ที่ราว 70 ล้านยูโร ทำให้ล่าสุดทาง Swiss Ramble วิเคราะห์เหตุผลว่าทำไมทั้งสองทีมจะสามารถทำกำไรได้ทีมละประมาณ 60 ล้านยูโร

เริ่มจากทาง อาร์ตูร์ ซึ่งย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาเมื่อเดือนกรกฎาคมในปี 2018 ด้วยสัญญา 6 ปี และค่าตัว 30 ล้านยูโร และหากหักลบค่าตัวไปปีละ 5 ล้านยูโร เท่ากับตอนนี้มูลค่าของ อาร์ตูร์ จะอยู่ที่ 20 ล้านยูโร ดังนั้นหากบาร์ซาขาย อาร์ตูร์ ไปด้วยราคา 80 ล้านยูโร เท่ากับว่าพวกเขาจะได้ผลกำไรจากการทำธุรกิจครั้งนี้ 60 ล้านยูโร

