Road to Brazil 2027! สมาคมฯ เปิดยุทธศาสตร์บอลหญิง

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แถลงข่าวเปิดแผนยุทธศาสตร์กีฬาฟุตบอลหญิง ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน “จากต้นกล้า สู่ชบาแก้ว – From Grassroots to Greatness” เพื่อตอกย้ำเป้าหมาย และ ความตั้งใจ พา “ชบาแก้ว” กลับสู่เวทีฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกอีกครั้ง กับ แคมเปญ Road to Brazil 2027

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเลือกจาก AFC และ UEFA ให้เข้าร่วมโครงการ “AFC–UEFA Women's Football Programme” ในฐานะ 1 ใน 5 ประเทศของเอเชีย ร่วมกับ ไต้หวัน , เวียดนาม , อุซเบกิสถาน และ เลบานอน ทำให้เกิดแผนยุทธศาสตร์สำคัญครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลหญิง อย่างมีระบบ แบบแผน และ เป็นรูปธรรม

โดยภายในพิธียังมี การันต์ มีร์ชานดานี ผู้จัดการของฟีฟ่า ฝ่ายพัฒนาประเทศสมาชิก, ไซมอน โทเซลลี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ ฟีฟ่าด้านฟุตบอลหญิง, ปีมา เชอริง ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาฟุตบอลหญิง, อามีร์ อัสโซกาน อับดุลลา หัวหน้าฝ่ายโปรเจคต์พิเศษของเอเอฟซี และ ไบ ลิลี่ หัวหน้าฝ่ายฟุตบอลหญิงของ AFC และ ฟูโตชิ อิเคดะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ เข้าร่วม

อ่านบทความต่อด้านล่าง

ยุทธนา หยิมการุณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ฟุตบอลหญิง เป็นหนึ่งในภารกิจที่ท่านนายกสมาคมฯ นวลพรรณ ล่ำซำ ให้ความสำคัญมากที่สุด ซึ่งแม้ว่าฟุตบอลหญิงจะไม่ได้รับความนิยมมากนัก เมื่อเทียบกับฟุตบอลชาย แต่ฟุตบอลหญิง มีความสำคัญ เคยไปสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยบนเวทีโลก รวมถึง ฟีฟ่า ยูฟ่า และ เอเอฟซี ต่างก็ประกาศให้ความสำคัญกับฟุตบอลหญิงในทุกระดับ”

“ทุกท่านที่อยู่ ณ ที่นี้ อาจจะไม่ทราบ ทำไม สมาคมฯ ต้องจัดงานแถลงข่าวขึ้นในวันนี้ เพราะ 12 มิถุนายน 2558 หรือ วันนี้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว คือ หนึ่งในวันที่มีความหมายต่อวงการฟุตบอลหญิง เพราะ คือวันที่ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เอาชนะ ทีมชาติไอวอรีโคสต์ 3-2 นับเป็นชัยชนะประวัติศาสตร์เกมแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2558 ที่ประเทศแคนาดา และ จากนั้นเรายังผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกได้อีกครั้ง ในปี 2562 ที่ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงที่ ท่านนายกสมาคมฯ ยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทีม”

“วันนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของ “วงการฟุตบอลหญิง” วันที่นับเป็นสัญญาณ ที่เรากำลังจะพัฒนา และ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผน มีเป้าหมาย และ เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น”

“สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก AFC และ UEFA ภายใต้ โครงการ AFC–UEFA Women's Football Programme ในฐานะ 1 ใน 5 ประเทศของเอเชีย ร่วมกับ ประเทศเวียดนาม, ประเทศไต้หวัน , ประเทศเลบานอน และ ประเทศอุซเบกิสถาน สำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กีฬาฟุตบอลหญิงฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในช่วงปี 2568 ถึง 2572 ภายใต้วิสัยทัศน์ ที่ชัดเจน คือ “จากต้นกล้า สู่ชบาแก้ว – From Grassroots to Greatness” โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ “Road To Brazil 2027” เพื่อพาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกลับสู่เวที “ฟุตบอลโลก” อีกครั้ง”

“ในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณ FIFA, UEFA และ AFC ที่ให้การสนับสนุน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกคน ทั้งในระดับนโยบายและภาคปฏิบัติ ขอบคุณทีมงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา สโมสร โรงเรียน และภาคประชาชนที่ร่วมขับเคลื่อนวงการฟุตบอลหญิงไทย”

“เชื่อมั่นว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะเป็นรากฐานที่เข้มแข็ง และมั่นคงนำวงการฟุตบอลหญิงไทยก้าวไปข้างหน้า จากรุ่นสู่รุ่น จากปัจจุบัน สู่อนาคต และ ทำให้แฟนบอลชาวไทย ได้มีความภาคภูมิใจกับฟุตบอลหญิงไทยอีกครั้ง

บนเวทีโลกให้ได้”

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เตรียมบินไปเก็บตัวที่ อัลไพน์ ฟุตบอล แคมป์ เทรนนิ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2568 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รายการ ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้

พบกับ ติมอร์ เลสเต วันที่ 26 มิถุนายน

พบกับ อิรัก วันที่ 29 มินายน

พบกับ มองโกเลีย วันที่ 2 กรกฎาคม

พบกับ อินเดีย วันที่ 5 กรกฎาคม 2568

รายการนี้จะคัดทีมแชมป์กลุ่ม ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้าย ที่ประเทศออสเตรเลีย ต่อไป ระหว่างวันที่ 1-21 มีนาคม 2569 เพื่อหาคัดเลือก 6+2 ทีม ไปฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก ปี 2027 ที่ประเทศบราซิล