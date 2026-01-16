Play with FUN, be FUN เผยสถิติ ‘สาลิกาดง’ ไม่แพ้ วูล์ฟส์ ตั้งแต่ปี 2021

เพจสื่อกีฬาออนไลน์ชื่อดัง Play with FUN, be FUN เจ้าของแนวคิด “Play with FUN, be FUN” เปิดเผยสถิติที่น่าสนใจก่อนเกมพรีเมียร์ลีกช่วงสุดสัปดาห์นี้ ซึ่ง วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส เตรียมเปิดสนาม ‘โมลินิวซ์’ รับการมาเยือนของ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
เพจดัง Play with FUN, be FUN เจ้าของแนวคิด “Play with FUN, be FUN” เปิดเผยสถิติการพบกันระหว่างทัพ ‘หมาป่า’ กับ ‘สาลิกาดง’ โดยครั้งล่าสุดที่ นิวคาสเซิล ไม่ได้สามคะแนนกลับบ้านนั้น ต้องย้อนไปถึง 2 ตุลาคม 2021 เลยทีเดียว
ในเกมดังกล่าว วูล์ฟส์ขึ้นนำก่อนจาก ฮวาง ฮี-ชาน ในนาทีที่ 20 ก่อนที่นิวคาสเซิลจะไล่ตีเสมอได้จาก เจฟฟ์ เฮนดริก ช่วงท้ายครึ่งแรก ทว่าครึ่งหลัง ในนาทีที่ 58 ฮวาง ฮี-ชาน คนเดิม มาซัดประตูชัย พาเจ้าถิ่นเอาชนะไปแบบสนุก 2-1
อย่างไรก็ตาม ผ่านไปกว่า 4 ปี สถานการณ์ของทั้งสองทีมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ปัจจุบัน วูล์ฟส์ ยังรั้งอันดับสุดท้ายของตารางพรีเมียร์ลีก และกำลังดิ้นรนหนีการตกชั้น ขณะที่ นิวคาสเซิล ก้าวขึ้นมาเป็นทีมลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรป และผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ คาราบาว คัพ
สำหรับผู้เล่น 11 ตัวจริงในเกมเมื่อปี 2021 ที่ยังค้าแข้งกับทีมในปัจจุบัน ฝั่งวูล์ฟส์เหลือเพียง ฮวาง ฮี-ชาน และผู้รักษาประตู โชเซ่ ซา ส่วนฝั่งนิวคาสเซิลยังมี โจลินตัน และ โจ วิลล็อค ที่ยังอยู่กับทีมจนถึงวันนี้
