Play with FUN, be FUN ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ 188,888 บาท

FUN88 เว็บไซต์สื่อบันเทิงออนไลน์ เจ้าของสโลแกน Play with FUN, be FUN ตอบแทนสังคมอีกครั้ง หลังมอบเงินสนับสนุนให้มูลนิธิปอเต็กตึ๊งจำนวน 100,000 บาท และส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นมูลค่า 88,888 บาท ณ จุดรับบริจาคน้ำท่วมภาคใต้ ศูนย์การค้า MPark จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่ผู้ประชาชนผู้เผชิญปัญหาอุทกภัยใหญ่ในจังหวัดทางภาคใต้ของไทย
การร่วมสนับสนุนตอบแทนสังคมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ FUN88 ในการสนับสนุนชุมชนและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และอยู่คู่กับสังคมไทยมาตลอด 18 ปี
โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา FUN88 ได้ตอบแทนสังคมด้วยการช่วยเหลือและมอบเงินสนับสนุนให้กับหลายองค์กรเมื่อยามที่ประเทศไทยประสบปัญหาภัยพิบัติ อย่างเช่น เมื่อปีที่แล้ว บริษัทออนไลน์ดังได้ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยการร่วมบริจาคถุงยังชีพจำนวน 400 ชุด มูลค่า 150,000 บาท ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยจากพายุยางิ ที่จังหวัดเชียงราย
นอกจากนี้ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา FUN88 ภายใต้ช่องข่าว Play with FUN, be FUN ได้มอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น มูลค่า 88,888 บาท ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วย
ทั้งนี้ FUN88 เป็นสื่อบันเทิงระดับโลกที่กำลังร่วมเป็นสปอนเซอร์ให้กับน็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ และ เบรนท์ฟอร์ด เอฟซี สองทีมดังในพรีเมียร์ลีก ซึ่งในอดีต FUN88 ยังเคยเป็นพันธมิตรทางการของ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด, ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ และ เบิร์นลี่ย์ อีกด้วย
นอกจากนี้ FUN88 ยังเคยมีแบรนด์แอมบาสเดอร์ชื่อดังมากมาย ทั้งในวงการฟุตบอลและบาสเกตบอล ไม่ว่าจะเป็น อิเกร์ กาซิยาส อดีตนายทวารระดับแชมป์โลกและแชมป์ยูโร 2 สมัย, ร็อบบี้ ฟาวเลอร์ แข้งระดับพระเจ้าของ ลิเวอร์พูล, โคบี้ ไบรอันท์ หนึ่งในนักยัดห่วงที่เก่งที่สุดตลอดกาล, สตีฟ แนช ตำนานของบาสเก็ตบอลเอ็นบีเอ และ โทนี่ ปาร์คเกอร์ นักบาสฯชาวฝรั่งเศสที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์บาสเกตบอลยุโรป