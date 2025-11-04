PARIMATCH เผยแคมเปญโฆษณา UFC ใหม่ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น

แคมเปญล่าสุดของ Parimatch นำเสนอความมีชีวิตชีวาและความเข้มข้นแบบภาพยนตร์สู่หน้าจอ ถ่ายทอดอารมณ์และพลังงานที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันในองค์กรศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานชั้นนำของโลก แคมเปญนี้สร้างขึ้นจากความร่วมมือด้านกีฬาที่สำคัญซึ่งทำให้ Parimatch กลายเป็นผู้สนับสนุนกีฬาอาชีพระดับโลก โดยมีบทบาทโดดเด่นในเอเชียและภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ เปิดตัวก่อนการแข่งขัน UFC 321: ASPINALL vs GANE เพื่อสร้างบรรยากาศก่อนงานอันน่าจดจำที่จะเกิดขึ้น
แคมเปญแนวคิดใหม่ในชื่อ “Get Closer. Feel Everything” (เข้ามาและสัมผัสให้เต็มที่) นิยามการเชื่อมโยงกับแฟน ๆ รูปแบบใหม่ นำผู้ชมเข้าใกล้ความเข้มข้นของสนาม Octagon® มากกว่าที่เคย พลังดิบ การต่อสู้ระดับมืออาชีพ ช่วงเวลาที่ทำให้หัวใจหยุดเต้น สัมผัสประสบการณ์ที่หน้าจอทีวีไม่อาจถ่ายทอดได้
“UFC เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกผูกพันเสมอ เริ่มจากตัวผมเอง ก่อนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ Parimatch” Sergey Portnov ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Pari match กล่าว “ผมเติบโตมาพร้อมความฝันอยากเป็นนักสู้มืออาชีพ ฝึกมวยไทยวันละสองครั้งแบบทุ่มสุดตัว ความหลงใหลนั้นไม่เคยหายไป มันพัฒนาเป็นความร่วมมือกับ UFC ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในฐานะคนที่มีชีวิตอยู่กับกีฬาต่อสู้ ผมรู้ดีว่าแฟน ๆ ต้องการมากกว่าแค่การรับชมผ่านหน้าจอ พวกเขาอยาก ‘รู้สึก’ ถึงแรงสั่นสะเทือนของกรง อยากสัมผัสความดิบและเข้าถึง Octagon® อย่างแท้จริง นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น แคมเปญในลักษณะนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการมีส่วนร่วมกับแฟน ๆ ของเรา ขณะที่เราขยายไปสู่ภูมิภาคใหม่ ๆ และเสริมสร้างการเติบโตในระดับโลก”
เหนือกว่าบนหน้าจอ: ที่ซึ่งจิตวิญญาณแห่ง UFC ตัวจริงดำรงอยู่
แฟน ๆ ส่วนใหญ่รับชมการแข่งขันผ่านหน้าจอ และพลาดเสียงโห่ร้องอันกึกก้องของผู้ชม แรงปะทะจากแต่ละหมัด และบรรยากาศตึงเครียดภายในสนาม ตอนนี้ Parimatch กำลังพลิกโฉมวงการอย่างสิ้นเชิง แคมเปญนี้นำเสนอคอนเทนต์คุณภาพระดับภาพยนตร์ที่พาผู้ชมเข้าใกล้สนาม Octagon® ยิ่งกว่าที่เคย ในทุกจังหวะน็อกเอาต์อันน่าทึ่ง การหลบหลีกที่รวดเร็ว และช่วงเวลาแห่งชัยชนะที่เต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์
ในวิดีโอสุดเร้าใจนี้คุณจะได้สัมผัส
● การถ่ายทอดการแข่งขัน UFC ที่โชว์ให้เห็นพลังและความแม่นยำอันเป็นหัวใจของแชมป์
● อารมณ์ที่แท้จริงของนักสู้ ตั้งแต่สมาธิแน่วแน่ก่อนขึ้นชก ไปจนถึงการเฉลิมฉลองอันเร้าใจหลังชัยชนะ
● พลังของผู้ชมที่ทำให้หัวใจเต้นแรงและอะดรีนาลีนพลุ่งพล่าน
● การตัดต่อเข้ากับเสียงเพลงที่ขับเน้นทุกจังหวะของการปะทะและความสำเร็จ
เกี่ยวกับ Parimatch
Parimatch ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1994 ด้วยพันธกิจในการ “พาผู้คนหลุดพ้นจากความน่าเบื่อ” เป็นบริษัทด้านความบันเทิงออนไลน์ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี เราสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ผสานกีฬา วัฒนธรรม และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน กล้าท้าทาย ให้อรรถรส และออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมมีส่วนร่วม ปัจจุบัน Parimatch มีพนักงานกว่า 4,000 คนที่ดำเนินงานในกว่า 15 ประเทศทั่วโลกและเป็นระบบนิเวศระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยผลงาน วิศวกรรมอันชาญฉลาด และสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ Parimatch ยังเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการของ UFC ในเอเชีย, เป็นพาร์ทเนอร์กับ Manchester United ในด้านการเดิมพันอย่างเป็นทางการในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ รวมถึงเป็นผู้สนับสนุนบนแขนเสื้อของ Leeds United.