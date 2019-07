OFFICIAL: 2 วัน 3 คน! งูใหญ่เสริมแหลกซิว "เซนซี"

อินเตอร์ มิลาน แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการคว้าตัว สเตฟาโน เซนซี กองกลางจากซาสซูโอโลมาเสริมทัพด้วยสัญญายืมตัวที่พ่วงเงื่อนไขการซื้อขาดด้วย

สำหรับดีลนี้นั้น งูใหญ่จะต้องจ่ายค่ายืมตัวดาวเตะร่างเล็กเจ้าของส่วนสูง 168 เซนติเมตรให้แก่ซาสซูโอโลในปีแรกก่อนจำนวน 5 ล้านยูโร แล้วจึงจะใช้เงื่อนไขซื้อมาอยู่กับทีมแบบถาวรในปี 2020 ด้วยค่าตัวราว 20-22 ล้านยูโร

ทั้งนี้ เซนซี ในวัย 23 ปี ผู้เคยลงเล่นให้ทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่มาแล้ว 2 เกมด้วย ถือเป็นการเสริมทัพคนที่ 3 ในช่วง 2 วันหลังสุดนี้ของเนรัซซูรี หลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพิ่งจะคว้าตัว ดีเอโก้ โกดิน มาจากแอตเลติโก มาดริด รวมถึง วาเลนติโน ลาซาโร มาจากแฮร์ธา เบอร์ลิน

