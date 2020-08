OFFICIAL: 2 วัน 2 คน! แมนฯ ซิตี้ คว้า "อาเก้" เสริมเกมรับ

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสร เรื่องการคว้าตัว นาธาน อาเก้ กองหลังจากบอร์นมัธมาเสริมทัพ โดยเซ็นสัญญาจนถึงปี 2025

แนวรับดีกรีทีมชาติเนเธอร์แลนด์ ผ่านประสบการณ์ค้าแข้งให้กับหลายสโมสรในอังกฤษทั้งเชลซี, เรดดิ้ง, วัตฟอร์ด กระทั่งย้ายมาอยู่กับบอร์นมัธตั้งแต่ปี 2016 โดยลงเล่นให้เดอะ เชอร์รีส์ไปถึง 121 นัด ยิงได้ 11 ประตู

และจากการที่บอร์นมัธ ต้องร่วงตกชั้นลงไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้า ทำให้ทางเรือใบสีฟ้าอาศัยโอกาสหนีไปดึงตัวดาวเตะวัยเบญจเพสมาเสริมความแข็งแกร่งในเกมรับ

