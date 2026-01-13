OFFICIAL : แมนฯ ยูฯ แต่งตั้ง "คาร์ริค" คุมทัพจนจบซีซั่น

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศแต่งตั้งให้ ไมเคิล คาร์ริค เข้ามาเป็นกุนซือของทีมจนจบฤดูกาลนี้อย่างเป็นทางการแล้ว
ปีศาจแดงแยกทางกับ รูเบน อโมริม ไปเมื่อสัปดาห์ก่อน กระทั่งล่าสุดก็ตัดสินใจเลือกอดีตกองกลางชาวอังกฤษกลับมาทำงานให้สโมสรอีกครั้ง ด้วยสัญญาแบบขัตตาทัพเพียงแค่จบซีซั่น
ขณะที่ก่อนหน้านี้ คาร์ริค เคยคุม แมนฯ ยูไนเต็ด แบบชั่วคราวมาแล้ว 3 นัดในช่วงที่ โอเล กุนนาร์ โซลชา โดนปลดเมื่อปี 2021 โดยมีสถิติชนะ 2 เสมอ 1
“การได้รับความรับผิดชอบในการนำทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง” คาร์ริค กล่าวกับ manutd.com
“ผมรู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จที่นี่ ตอนนี้ผมมุ่งเน้นไปที่การช่วยให้นักเตะไปถึงมาตรฐานที่เราคาดหวังจากสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ ซึ่งเรารู้ว่ากลุ่มนักเตะเหล่านี้มีความสามารถมากกว่าที่จะทำได้"
“ผมเคยร่วมงานกับนักเตะหลายคนมาแล้ว และแน่นอนว่าได้ติดตามทีมอย่างใกล้ชิดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผมเชื่อมั่นในพรสวรรค์ ความทุ่มเท และความสามารถของพวกเขาที่จะประสบความสำเร็จที่นี่"
“ยังมีอะไรให้ต่อสู้กันอีกมากในฤดูกาลนี้ เราพร้อมที่จะรวมพลังกันและมอบผลงานที่แฟนๆ สมควรได้รับ”
ทั้งนี้ คาร์ริค มาพร้อมทีมงานสตาฟฟ์โค้ชอย่าง สตีฟ ฮอลแลนด์, โจนาธาน วู้ดเกต, ทราวิส บินเนียน, จอนนี อีแวนส์ และ เคร็ก มอว์สัน โดยจะประเดิมคุมทัพในศึกแมนเชสเตอร์ ดาร์บี้แมตช์ พบกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ วันเสาร์ที่ 17 มกราคมนี้