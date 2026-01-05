OFFICIAL : แมนฯ ยูฯแถลงปลด’อโมริม’พ้นกุนซือ

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการปลด รูเบน อโมริม จากตำแหน่งเฮดโค้ช โดยมีผลทันที
ทัพปีศาจแดงกลับมามีฟอร์มที่ย่ำแย่อีกครั้งในช่วงหลัง โดยทำได้เพียงเปิดบ้านเสมอ วูล์ฟส์ 1-1 และต่อด้วยบุกเสมอ ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 ทำให้ความกดดันถาโถมใส่ อโมริม อีกครั้ง
อีกทั้ความสัมพันธ์ของเขากับ เจสัน วิลค็อกซ์ ไม่ราบรื่น ซึ่งกุนซือโปรตุกีสรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการสนับสนุนในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้ และแผน 3-4-3 ของเขาที่กำลังถูกแทรกแซง จนนำมาสู่การให้สัมภาษณ์ทิ้งบอมบ์ให้เกมเมื่อวานที่ผ่านมา
จนสุดท้าย แมนฯ ยูฯ ประกาศเรื่องการแยกทาง อโมริม พร้อมดัน ดาร์เรน เฟล็ทเชอร์ ขึ้นมาคุมทีมขัดตาทัพ