Marc Guehi Man CityManchester City
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

OFFICIAL : แมนฯ ซิตี้ คว้าตัว "เกฮี" เสริมแนวรับ

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ประกาศคว้าตัว มาร์ก เกฮี กองหลังจากคริสตัล พาเลซ มาเสริมทัพด้วยค่าตัว 20+10 ล้านปอนด์ โดยเซ็นสัญญาถึงปี 2031 และได้สวมเสื้อหมายเลข 15

ดาวเตะดีกรีทีมชาติอังกฤษ กำลังจะหมดสัญญากับทัพปราสาทเรือนแก้วหลังจบฤดูกาลนี้ โดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงซัมเมอร์เคยเกือบจะได้ไปลิเวอร์พูล แต่สุดท้ายดีลล่ม

ขณะที่ฝั่งเรือใบสีฟ้าเจอปัญหาขาดแคลนแนวรับ จึงต้องรีบปิดดีลในตลาดหน้าหนาวทันที โดยไม่รอคว้าตัวแบบฟรี ๆ

“ผมมีความสุขมากและภูมิใจอย่างเหลือเชื่อที่ได้เป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ ซิตี้" เกฮี กล่าวกับ mancity.com

“การย้ายทีมครั้งนี้รู้สึกเหมือนเป็นจุดสูงสุดของความพยายามอย่างหนักที่ผมทุ่มเทมาตลอดอาชีพการค้าแข้ง ตอนนี้ผมอยู่กับสโมสรที่ดีที่สุดในอังกฤษและเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างเหลือเชื่อ รู้สึกดีที่ได้พูดแบบนั้น"

Champions League
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
Manchester City crest
Manchester City
MCI

“ผมอยากพัฒนาตัวเองทั้งในฐานะนักเตะและในฐานะบุคคล และผมรู้ว่าที่สโมสรแห่งนี้มันจะเกิดขึ้น"

“ผมรักฟุตบอลมันให้สิ่งดีๆ กับผมมากมายมานานแล้ว และการได้พัฒนาตัวเองต่อไปที่แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากสำหรับผมและครอบครัว"

“ผมแทบรอไม่ไหวที่จะเริ่มต้นแล้ว ผมอยากพบกับเพื่อนร่วมทีม ฝึกซ้อมอย่างหนัก ทำความเข้าใจสิ่งที่ผู้จัดการทีมคาดหวังจากผม แล้วก็แสดงให้แฟนๆ ซิตี้เห็นว่าผมทำอะไรได้บ้าง”

สำหรับ เกฮี อยู่กับพาเลซมาตั้งแต่ปี 2021 ลงสนามไปทั้งหมด 188 เกม ทำได้ 11 ประตู 8 แอสซิสต์ พร้อมเป็นกัปตันทีมชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอฟเอ คัพ รวมถึงคอมมิวนิตี้ ชิลด์เป็นครั้งแรก

โฆษณา
0