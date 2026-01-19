OFFICIAL : แมนฯ ซิตี้ คว้าตัว "เกฮี" เสริมแนวรับ

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ประกาศคว้าตัว มาร์ก เกฮี กองหลังจากคริสตัล พาเลซ มาเสริมทัพด้วยค่าตัว 20+10 ล้านปอนด์ โดยเซ็นสัญญาถึงปี 2031 และได้สวมเสื้อหมายเลข 15
ดาวเตะดีกรีทีมชาติอังกฤษ กำลังจะหมดสัญญากับทัพปราสาทเรือนแก้วหลังจบฤดูกาลนี้ โดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงซัมเมอร์เคยเกือบจะได้ไปลิเวอร์พูล แต่สุดท้ายดีลล่ม
ขณะที่ฝั่งเรือใบสีฟ้าเจอปัญหาขาดแคลนแนวรับ จึงต้องรีบปิดดีลในตลาดหน้าหนาวทันที โดยไม่รอคว้าตัวแบบฟรี ๆ
“ผมมีความสุขมากและภูมิใจอย่างเหลือเชื่อที่ได้เป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ ซิตี้" เกฮี กล่าวกับ mancity.com
“การย้ายทีมครั้งนี้รู้สึกเหมือนเป็นจุดสูงสุดของความพยายามอย่างหนักที่ผมทุ่มเทมาตลอดอาชีพการค้าแข้ง ตอนนี้ผมอยู่กับสโมสรที่ดีที่สุดในอังกฤษและเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างเหลือเชื่อ รู้สึกดีที่ได้พูดแบบนั้น"
“ผมอยากพัฒนาตัวเองทั้งในฐานะนักเตะและในฐานะบุคคล และผมรู้ว่าที่สโมสรแห่งนี้มันจะเกิดขึ้น"
“ผมรักฟุตบอลมันให้สิ่งดีๆ กับผมมากมายมานานแล้ว และการได้พัฒนาตัวเองต่อไปที่แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากสำหรับผมและครอบครัว"
“ผมแทบรอไม่ไหวที่จะเริ่มต้นแล้ว ผมอยากพบกับเพื่อนร่วมทีม ฝึกซ้อมอย่างหนัก ทำความเข้าใจสิ่งที่ผู้จัดการทีมคาดหวังจากผม แล้วก็แสดงให้แฟนๆ ซิตี้เห็นว่าผมทำอะไรได้บ้าง”
สำหรับ เกฮี อยู่กับพาเลซมาตั้งแต่ปี 2021 ลงสนามไปทั้งหมด 188 เกม ทำได้ 11 ประตู 8 แอสซิสต์ พร้อมเป็นกัปตันทีมชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอฟเอ คัพ รวมถึงคอมมิวนิตี้ ชิลด์เป็นครั้งแรก