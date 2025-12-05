OFFICIAL : เอฟซี โซล ประกาศแยกทาง 'เจสซี ลินการ์ด'

เอฟซี โซล สโมสรดังในศึกเคลีก แถลงการณ์เรื่องการแยกทาง เจสซี ลินการ์ด แนวรุกตัวเก๋าชาวอังกฤษหลังจบฤดูกาล 2025
อดีตดาวเตะแมนฯ ยูไนเต็ด ย้ายข้ามน้ำข้ามทะเลจากอังกฤษ มาเล่นในเกาหลีใต้แบบเซอร์ไพรส์แฟนบอลเมื่อต้นปี 2024 และมีส่วนสำคัญสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมทั้งในสนาม และด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ฐานแฟนบอลนอกสนาม
แม้สโมสรจะพยายามใช้อ็อปชั่นขยายสัญญาที่จะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ แต่ตัวนักเตะขอเลือกที่จะโบกมือลาเพื่อไปหาประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเขาต่อไป
สำหรับ ลินการ์ด จะลงเล่นให้ เอฟซี โซล เกมสุดท้ายที่จะพบ เมลเบิร์น ซิตี้ ในศึก เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก อีลีท รอบลีก นัดที่ 6 ในวันที่ 10 ธันวาคมนี้