OFFICIAL : เรอัล มาดริด แยกทาง ชาบี อลอนโซ

เรอัล มาดริด ประกาศยืนยันว่า ชาบี อลองโซ ได้ตัดสินใจยุติบทบาทเฮดโค้ชของทีม ด้วยความเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่าย
กุนซือวัย 44 ปี ถูกเพ่งเล็งหลังจากพาทัพราชันชุดขาวทำผลงานในฤดูกาลนี้ได้ไม่ค่อยน่าประทับใจ โดยเกมล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ก็เพิ่งแพ้ให้แก่บาร์เซโลนา 2-3 ชวดคว้าแชมป์ซูเปร์โกปา เด เอสปันญา
กระทั่งล่าสุด เขาก็กลายเป็นอดีตเทรนเนอร์โลส บลังโกสอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากมีการตกลงด้วยความยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่ายที่จะแยกทางกัน แม้เพิ่งมารับงานในถิ่นซานติอาโก้ เบร์นาเบว เพียงแค่ 7 เดือนเท่านั้น
“สโมสรเรอัล มาดริด ขอประกาศว่า ด้วยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างสโมสร และ ชาบี อลอนโซ จึงได้มีการตัดสินใจยุติบทบาทของเขาในฐานะเฮดโค้ชทีมชุดใหญ่"
"ชาบี อลอนโซ จะยังคงอยู่ในความรักและความชื่นชมของแฟนบอลเรอัล มาดริดทุกคน เพราะเขาคือตำนานของเรอัล มาดริด และเป็นตัวแทนของค่านิยมของสโมสรของเราเสมอมา เรอัล มาดริดจะเป็นบ้านของเขาตลอดไป"
"เราขอขอบคุณ ชาบี อลอนโซ และทีมงานโค้ชทุกคนสำหรับความทุ่มเทและทำงานหนักตลอดมา และขออวยพรให้พวกเขาทุกคนโชคดีในเส้นทางใหม่ของชีวิต" แถลงการณ์จาก realmadrid.com
ทั้งนี้ หลังจากมีการแยกทางกับ อลอนโซ เป็นที่เรียบร้อย เรอัล มาดริด ก็ได้แต่งตั้งให้ อัลบาโร อาร์เบลัว กุนซือจากทีมกาสตียา ขยับขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการทันที โดยจะประเดิมเกมแรกพบกับอัลบาเซเต้ ในศึกโกปา เดล เรย์ คืนวันพุธที่ 14 มกราคมนี้