OFFICIAL : เชลซี แยกทาง มาเรสก้า รับปีใหม่

เชลซี แถลงอย่างเป็นทางการเรื่องการแยกทางกับ เอ็นโซ มาเรสก้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กุนซือชาวอิตาเลียนเข้ามาคุมทัพสิงโตน้ำเงินครามตั้งแต่ปี 2024 โดยพาทีมจบอันดับ 4 และคว้าแชมป์ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก ในฤดูกาลแรก ต่อด้วยช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งกลายเป็นทีมแรกที่ผงาดคว้าแชมป์ฟีฟ่า คลับ เวิลด์คัพ ในรูปแบบใหม่
ทว่าหลังเกิดความตึงเครียดระหว่างทั้งสองฝ่ายในช่วง 24–48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทำให้กลายเป็นว่า มาเรสก้า ต้องอำลาถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์ ประเดิมปี 2026 ไปในที่สุด
ทั้งนี้ เชลซีจะเริ่มดำเนินการสรรหากุนซือคนใหม่ทันที โดยมี เลียม โรซีเนียร์ ซึ่งปัจจุบันคุมทีมในเครือเดียวกันอย่าง สตราส์บูร์ก เป็นตัวเต็งที่อยู่ในข่าย