OFFICIAL : เชลซีแต่งตั้ง "โรซีเนียร์" คุมทัพ

เชลซี ประกาศแต่งตั้งให้ เลียม โรซีเนียร์ เข้ามารับตำแหน่งกุนซือคนใหม่อย่างเป็นทางการ โดยเซ็นสัญญาจนถึงปี 2032
สิงโตน้ำเงินครามตัดสินใจปลด เอ็นโซ มาเรสก้า ไปเมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมา หลังจากมีปัญหาขัดแย้งกับบอร์ดบริหารของสโมสร
กระทั่งล่าสุด ทีมแชมป์สโมสรโลกก็ตัดสินใจเลือกเทรนเนอร์ชาวอังกฤษของทีมในเครือเดียวกันอย่าง สตราส์บูร์ก ให้โยกมารับงานถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์
"ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเฮดโค้ชของเชลซี นี่คือสโมสรที่มีจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจในการคว้าถ้วยรางวัล" โรซีเนียร์ กล่าวกับchelseafc.com
"งานของผมคือการปกป้องเอกลักษณ์นั้นและสร้างทีมที่สะท้อนคุณค่าเหล่านี้ในทุกเกมที่เราลงเล่น ขณะที่เรายังคงคว้าแชมป์ต่อไป"
"การได้รับความไว้วางใจให้รับบทบาทนี้มีความหมายกับผมมาก และผมขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องสำหรับโอกาสและความเชื่อมั่นในการทำงานนี้ ผมจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อนำความสำเร็จที่สโมสรแห่งนี้สมควรได้รับ"
"ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งในเรื่องการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และการทำงานเพื่อกันและกัน และคุณค่าเหล่านั้นจะเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ สิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จของเรา"
"ผมตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับกลุ่มนักเตะและทีมงานที่มีความสามารถสูงกลุ่มนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งทั้งในและนอกสนาม และเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันและมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายเดียวกัน"
"เรามีความกระหายที่จะคว้าชัยชนะอย่างแท้จริง และผมจะทุ่มเททุกอย่าง ทุกวัน เพื่อช่วยให้ทีมนี้แข่งขันและคว้าชัยชนะในระดับสูงสุด เพื่อให้ทุกคนรู้สึกผูกพันและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเชลซี"
‘ผมอยากให้แฟน ๆ ของเราภาคภูมิใจในตัวตนของเราและสิ่งที่เราเป็นตัวแทนในทุก ๆ เกมที่เราลงเล่น พวกเขาคือจิตวิญญาณของสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และสำคัญแห่งนี้"
"ผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้พบกับทุกคน ผมแทบรอไม่ไหวที่จะเริ่มต้น"
ทั้งนี้ โรซีเนียร์ จะประเดิมคุมทีมนัดแรก ในเกมเอฟเอคัพ ที่เชลซีจะบุกเยือน ชาร์ลตัน แอธเลติก ในคืนวันเสาร์ที่ 10 มกราคมนี้