OFFICIAL : อำลาฮีโร่ยูโรป้า ลีก! สเปอร์สปล่อย'จอห์นสัน'ซบพาเลซ

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ประกาศเรื่องการปล่อย แบรนแนน จอห์นสัน แนวรุกทีมชาติเวลส์ย้ายไปร่วมทีม คริสตัล พาเลซ อย่างเป็นทางการ
ค่าตัวสู่ปราสาทเรือนแก้วของดาวเตะเวลส์อยู่ที่ 35 ล้านปอนด์ เป็นสถิติใหม่ของสโมสร ผ่านการตรวจร่างกาย จรดปากกาเซ็นสัญญาระยะยาว พร้อมสวมเสื้อหมายเลข 11
และคาดว่าเจ้าตัวจะพร้อมลงสนามช่วย พาเลซ ในเกมที่จะบุกเยือน นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
สำหรับ จอห์นสัน ย้ายจาก น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ มาอยู่ สเปอร์ส ในปี 2023 ลงสนาม 107 นัด ทำ 27 ประตู รวมถึงประตูชัยเหนือ แมนฯ ยูไนเต็ด พาทีมคว้าแชมป์ ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก