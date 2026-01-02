OFFICIAL : ส่งตรงจากเคลีก! ท่าเรือ ปิดดีล คาลิล ผนึก กาก้า-ลูคัส

การท่าเรือ เอฟซี ประกาศข่าวดี ต้อนรับปีใหม่ ยืนยันปิดดีลคว้าตัว เลโอนาร์โด้ คาลิล กองหน้าชาวบราซิล จาก กียองนัม สโมสในศึกเคลีก 2 เกาหลีใต้ มาร่วมทัพ เพื่อสู้ศึกช่วงเลกสอง ฤดูกาล 2025/26 อย่างเป็นทางการ
กองหน้าวัย 29 ปี นับเป็นแข้งใหม่รายที่ 4 ของทีม ต่อจาก อาทิตย์ เบิร์ก , ศิวกรณ์ เตียตระกูล และ สราวุธ กองลาภ โดยเตรียมเดินทางมาประเทศไทย เพื่อตรวจร่างกายทันที เพื่อลุ้นประเดิมสนาม ในเกมเปิดบ้านพบกับ สุโขทัย เอฟซี วันที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 18.30 น. ที่แพท สเตเดียม
สำหรับ เลโอนาร์โด้ คาลิล ค้าแข้งที่เกาหลีใต้ ในช่วง 3 ฤดูกาลหลังสุด ทั้งในศึกเคลีก 2 และ เคลีก 3 มีสถิติลงเล่นในฐานะตัวหลักของทุกสโมสร รวม 85 นัด ยิง 20 ประตู และ 5 แอสซิสต์ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ค้าแข้งในเจลีก 1 ญี่ปุ่น กับ อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ ในปี 2016 ที่สำคัญ ยังผ่านประสบการณ์ลงเล่นในลีกบราซิล มาแล้ว ทุกระดับ ทั้ง ซีรีย์ เอ , ซีรีย์ บี และ ซีรีย์ ซี