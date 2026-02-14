OFFICIAL : สเปอร์สแต่งตั้ง'ทูดอร์'คุมทีมจนจบฤดูกาลนี้

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ประกาศเรื่องการแต่งตั้ง อิกอร์ ทูดอร์ เข้ามารับตำแหน่งกุนซือคนใหม่ด้วยสัญญาจนจบฤดูกาลนี้ อย่างเป็นทางการ
ทัพไก่เดือยทองตัดสินใจแยกทางกับ โธมัส แฟรงก์ หลังพาทีมทำผลงานย่ำแย่ชนะ 2 จาก 17 เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีก รั้งอันดับ 14 แม้จะเป็นช่วงเวลาที่มีนักเตะชุดใหญ่บาดเจ็บนับ 10 ราย
ในช่วงที่ทีมตกเป็นข่าวกับหลายกุนซือทั้ง โรแบร์โต้ เด แซร์บี้, ร็อบบี้ คีน รวมถึง เมาริซิโอ โปเช็ตติโน แต่ สเปอร์ส เลือก ทูดอร์ ที่ไม่ได้รับงานตั้งแต่แยกทางกับ ยูเวนตุส เมื่อปลายเดือนตุลาคม เข้ามากอบกู้สถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกของทีมในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาล และเป้าหมายไปให้ไกลที่สุดในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก