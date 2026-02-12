OFFICIAL : "สเตอร์ลิง" ได้ที่ลง เซ็นซบเฟเยนูร์ด

เฟเยนูร์ด ร็อตเตอร์ดัม ประกาศคว้าตัว ราฮีม สเตอร์ลิง มาเสริมทัพแบบไม่มีค่าตัว ด้วยสัญญาจนจบฤดูกาลนี้
แนวรุกวัย 31 ปี ไม่อยู่ในแผนการทำทีมของเชลซี และถูกปล่อยตัวออกจากทีมช่วงปลายเดือมกราคมที่ผ่านมา ทำให้กลายเป็นนักเตะฟรีเอเยนต์ที่ย้ายทีมได้แบบอิสระ แม้ว่าตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดไปแล้วก็ตาม
กระทั่งล่าสุด ปีกชาวอังกฤษก็ได้ต้นสังกัดใหม่เรียบร้อยแล้ว นั่นคือการไปเซ็นสัญญาระยะสั้นจนจบฤดูกาลนี้ เพื่อค้าแข้งในเนเธอร์แลนด์กับ เฟเยนูร์ด
"ด้วยสถานะการย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัว ทำให้ผมมีโอกาสได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงก้าวต่อไปในอาชีพการงานของผมเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี"
ผมใช้เวลาพูดคุยกับหลายสโมสรและเฮดโค้ชของพวกเขา เพื่อทำความเข้าใจบทบาทที่พวกเขาคาดหวังให้ผมทำ และเพื่อให้แน่ใจว่าผมสามารถสร้างคุณค่าให้กับสโมสรใหม่ได้อย่างแท้จริง"
"หลังจากพูดคุยอย่างละเอียดกับ เดนนิส เต โคลเซ (ผู้อำนวยการ) และ โรบิน ฟาน เพอร์ซี (เฮดโค้ช) ผมมั่นใจว่าเฟเยนูร์ดคือที่ที่ผมจะมีความสุขและเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของทีม การเล่นในต่างประเทศเป็นความท้าทายใหม่สำหรับผม และเป็นสิ่งที่ผมกระตือรือร้นที่จะรับมือ"
"ผมตั้งตารอที่จะเริ่มต้นจริงๆ ขอบคุณเฟเยนูร์ด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรบิน และ เดนนิส สำหรับความอดทนและความเป็นมืออาชีพของพวกคุณตลอดกระบวนการนี้" สเตอร์ลิง กล่าวกับ feyenoord.com
ทั้งนี้ สเตอร์ลิง ร้างสนามไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไปเล่นให้อาร์เซนอลด้วยสัญญายืมตัว