OFFICIAL : วีแกนตั้ง 'โคโล ตูเร' เป็นกุนซือคนใหม่

วีแกน แอธเลติค ทีมดังแห่งศึก เดอ แชมเปี้ยนชิพ ประกาศแต่งตั้ง โคโล ตูเร อดีตนักเตะทีมชาติไอวอรีโคสต์ขึ้นเป็นเฮดโค้ชคนใหม่อย่างเป็นทางการ

"เดอะ ลาติกส์" เพิ่งแยกทางกับ เลียม ริชาร์ดสัน ไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา หลังทำผลงานในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลไม่ดีอย่างที่คาดหวัง โดยไม่ชนะทีมใด 8 นัดติดต่อกัน ก่อนตัดสินใจแต่งตั้งอดีตดาวเตะของ อาร์เซนอล มาทำหน้าที่แทนด้วยสัญญา 3 ปีครึ่ง

ตูเร ยังไม่เคยมีประสบการณ์เป็นเฮดโค้ชมาก่อน แต่เขาเป็นหนึ่งในทีมงานโค้ชของ เบรนแดน ร็อดเจอร์ส ในทีม เลสเตอร์ ซิตี้ มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2019

โดยงานแรกของ ตูเร คือการพาทีมบุกไปเยือน มิลล์วอลล์ ที่สังเวียน เดอะ เดน ในวันที่ 10 ธันวาคม นี้

✍🏼 We are delighted to confirm the appointment of Kolo Touré as the Club's new First Team Manager!



Welcome to Wigan, Kolo 💙#wafc 🔵⚪️ #BELIEVE