Thomas Frank
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

OFFICIAL : ยื้อต่อไม่ไหว! สเปอร์สปลด’แฟรงก์’พ้นกุนซือ

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ประกาศเรื่องการปลด โธมัส แฟรงก์ ออกจากตำแหน่งกุนซือเรียบร้อยแล้ว

ไก่เดือยทอง เผชิญกับความยากลำบากในฤดูกาลนี้ ด้วยปัญหานักเตะชุดใหญ่บาดเจ็บนับ 10 ราย และฟอร์มที่ย่ำแย่ชนะ 2 จาก 11 เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีก

ผลงานล่าสุดในเกมที่ทีมเปิดบ้านพ่าย นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1-2 ทำให้พวกเขารั้งอันดับ 14 มีคะแนนนำโซนตกชั้นเพียง 5 แต้มเท่านั้น

แม้จะพาทีมจบอันดับสี่ในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีก แต่ผลงานที่ย่ำแย่ในลีกนำมาสู่ปารเปลี่ยนแปลงกุนซือ แม้ แฟรงก์ จะเพิ่งเข้ามาทำหน้าที่ในเดือนมิถุนายน 2025 ที่ผ่านมาเท่านั้น

