OFFICIAL : ฟีฟ่า ยืนยัน 4 ชาติ ลุยศึกบอลหญิง FIFA Series 2026 - ไทย จัดชาติแรกเอเชีย

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ส่งหนังสือ ยืนยันการจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ FIFA Series 2026 ที่ ประเทศไทย ในฐานะประเทศแรกในเอเชีย ที่ได้สิทธิ์จัดการแข่งขันรายการนี้ จากการยื่นเป็นเจ้าภาพของ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2569 ณ จังหวัดราชบุรี
สำหรับฟุตบอล FIFA Series เป็นโครงการนำร่องของฟีฟ่า โดยมีวัตถุประสงค์ ในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของแต่ละชาติ ทั้งฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิง โดยจะนำชาติจากต่างทวีปมาพบกัน เพื่อให้แต่ละชาติได้เจอกับฟุตบอลในรูปแบบที่แตกต่างกันไป และเกิดการพัฒนาทั้งในส่วนของนักกีฬา, ผู้ฝึกสอน รวมถึง แฟนบอล นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการค้าระหว่างประเทศที่มีโอกาสในการเจริญเติบโต ในตลาดแห่งใหม่ของแต่ละชาติ
โดย ฟีฟ่า ได้เลือกประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการดังกล่าว โดยที่ไทย จะมี 4 ชาติเข้าร่วม ประกอบไปด้วย ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย (อันดับ 53 ของโลก), ดีอาร์ คองโก (อันดับ 109 ของโลก), เนปาล (อันดับ 89 ของโลก) และ อีกหนึ่งชาติจากทวีปโอเชียเนีย
ซึ่งรูปแบบการแข่งขันทีมฟุตบอลหญิงทุกชาติที่เข้าร่วมจะได้แข่งขันทีมละ 2 นัด โดยนัดแรกจะเป็นการประกบคู่เจอกันของทั้งสี่ทีม เพื่อหาผู้ชนะเข้าไปเจอกับผู้ชนะอีกหนึ่งคู่ และทีมผู้แพ้จะเข้าไปเจอกับผู้แพ้ในเกมนัดที่สอง
โดยการแข่งขันนัดแรก จะจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. และ 20.00 น. ส่วนนัดที่สอง จะแข่งขันในวันที่ 15 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. และ 20.00 น. ณ ราชบุรี สเตเดียม จังหวัดราชบุรี