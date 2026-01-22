FBL-ENG-PR-MAN UTD-SUNDERLANDAFP
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

OFFICIAL : คาเซมิโร ตัดสินใจอำลา แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หลังจบฤดูกาลนี้

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศยืนยันว่า คาเซมิโร จะอำลาทีมหลังจากหมดสัญญาช่วงจบฤดูกาลนี้

กองกลางชาวบราซิลย้ายจากเรอัล มาดริด มาค้าแข้งในถิ่นโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ตั้งแต่ปี 2022 ลงเล่นไปทั้งหมด 146 เกม ทำได้ 21 ประตู พร้อมคว้าแชมป์คาราบาว คัพ และเอฟเอ คัพ ถ้วยละ 1 สมัย

กระนั้นเขากำลังจะหมดสัญญากับปีศาจแดงหลังจบฤดูกาลนี้ กระทั่งล่าสุดก็มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า ดาวเตะวัย 33 ปี จะไม่ได้ต่อสัญญาและโบกมือลาทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้

“มันมีความหมายมาก ไม่ใช่แค่สำหรับผม แต่สำหรับครอบครัวของผมทั้งหมด” คาเซมิโร ให้สัมภาษณ์กับ MUTV

“มันพิเศษมาก และผมจะจดจำสโมสรนี้ไปตลอดชีวิต ผมจะเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดตลอดไป ครอบครัวของผมก็เช่นกัน"

“ที่อังกฤษ ผมคือสีแดง ผมคือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดจนวันตาย สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง”

“ในวันเปิดตัว วันแรกของผม ตั้งแต่ผมมาถึงสนามบิน ทุกคนและแฟน ๆ ต่างให้การต้อนรับผมอย่างอบอุ่นมาก ไม่ใช่แค่กับผม แต่กับครอบครัวของผมทั้งหมดด้วย"

“วันที่ผมเข้ามาในสนามครั้งแรก แฟน ๆ ก็ร้องเรียกชื่อและเพลงของผมแล้ว และแน่นอนว่าผมจะไม่มีวันลืมสิ่งนี้”

“นี่ไม่ใช่การบอกลา แต่มันเป็นเพียงบทหนึ่งในชีวิตของผม ผมจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเสมอ"

“ขอบคุณจริง ๆ ขอบคุณทุกคนที่ทำให้ช่วงเวลานี้ในชีวิตของผมพิเศษมาก โดยเฉพาะแฟน ๆ ผมจะไม่มีวันลืมเพลงของผม! ขอบคุณมากครับ”

